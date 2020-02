La clericalata della settimana, 5 il sindaco di Catania ha imposto il temporaneo divieto di abitazione nelle zone dei fuochi d’artificio per la festa di sant’Agata

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.



La clericalata della settimana è del sindaco di Catania Salvo Pogliese che

ha emanato un’ordinanza per imporre temporaneamente di non frequentare o abitare immobili vicini all’area in cui sono stati sparati i fuochi d’artificio per la festa di sant’Agata

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

La Regione Marche ha finanziato con 30mila euro la costruzione del Centro pastorale San Francesco d’Assisi nel quartiere Palombare di Ancona.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha ricevuto solennemente l’arcivescovo di Milano Mario Delpini al Pirellone. Ad accoglierlo, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il presidente della Regione Attilio Fontana, vari consiglieri regionali, assessori e sottosegretari.

Una statua della Madonna di Loreto viene condotta in tour tra enti e reparti dell’Aeronautica Militare su tutto il territorio nazionale. In questo periodo è ospitata nell’aeroporto di Sigonella, dove è stata tributata di onori quali alzabandiera solenne, processione e messa.

L’ospedale San Francesco di Nuoro ha autorizzato un banchetto propagandistico del movimento integralista anti-aborto “Pro Vita” nella hall della struttura, in occasione della “giornata per la vita” indetta dal Vaticano.

Anche al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, sempre in occasione della “giornata della vita”, è stata organizzata una messa, pubblicizzata con la campagna della conferenza episcopale “Aprite le porte alla vita”.

Sempre per la giornata cattolica all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa gli attivisti anti-aborto hanno regalato primule con annesso messaggio dei vescovi per le donne in gravidanza nei reparti. Inoltre il vescovo di Ragusa ha visitato neonati e mamme negli ospedali di Ragusa e Vittoria, con annesse celebrazioni di messe.

