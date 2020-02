L’intelligent design esiste e non ha bisogno di divinità

Che cosa sia la vita e come sia accaduta sulla Terra le donne e gli uomini curiosi se lo chiedono da tempo immemore e sembra che a solleticare particolarmente questa atavica curiosità sia la nostra diretta discendenza: come iniziarono gli umani?

Da quando la scienza si è ritagliata un posto rispettabile nel dibattito sulla vita e le sue origini ha prodotto ipotesi interessanti ed evidenze che non possono essere facilmente trascurate. Il posto d’onore spetta alla teoria darwiniana dell’evoluzione per selezione naturale, che attribuisce la comparsa di organismi complessi come l’uomo al risultato di un processo di generazione casuale e cumulativa di caratteristiche rimanda l’intero problema alla comparsa del primo organismo vivente antenato di tutti noi, LUCA (Last Universal Common Ancestor).

La potenza della teoria proposta da Darwin ha costretto i rappresentanti delle più grandi religioni monoteiste ad abbandonare il conforto delle storie della creazione e a derubricarle a miti con il solo l’intento di spiegare il messaggio ultimo, quello dell’esistenza di un Dio creatore le cui modalità di intervento diventano sempre più sfumate. Eppure resiste in molti l’idea che a generare la complessità possa essere solo una entità ancora più complessa che progetta in modo intelligente, ne sono esempi le teorie sulla natura del teologo settecentesco William Paley, che riconosceva nella complessità e nella apparente perfezione della natura le prove dell’esistenza del divino, e le moderne tesi dell’Intelligent Design, che confezionano la stessa idea di Paley proposta in salsa pseudoscientifica.

Nel 2010, Craig Venter ha annunciato dal palco dei Ted Talks che il suo gruppo di ricerca aveva sintetizzato con successo in laboratorio l’intero genoma di un semplicissimo vivente, lo avevano fatto a partire dalle informazioni sulle sequenze di DNA contenute in un computer e lo avevano poi infilato in una cellula batterica, dando origine al primo vivente in grado di autoreplicarsi prodotto in laboratorio. Per sottolineare l’importanza filosofica e tecnologica della loro impresa quindicinale, scrissero dentro al genoma neo sintetizzato tre citazioni: “Vivere, errare, cadere, trionfare e ricreare la vita dalla vita” è una frase di James Joyce; “Vedere le cose non per ciò che sono, ma per quello che potrebbero essere” da American Prometheus, un libro su Robert Oppenheimer; la famosa frase di Richard Feynman “Ciò che non sono in grado di ricostruire, non l’ho compreso”. Venter annunciava così, al modo trionfale di certi americani, l’alba della vita sintetica, l’avvento degli autoreplicanti costruiti dall’uomo a partire da una combinazione di informazioni genetiche digitalizzate. Disponendo ormai di una collezione di sequenze di DNA piuttosto vasta e dei mezzi per produrre in laboratorio lunghe molecole di DNA disegnate dall’intelligenza umana, diceva Craig Venter, oggi l’unico limite alla creazione della vita sintetica è la nostra fantasia.

L’intelligent design almeno in parte esiste e l’ingegnere in questo caso è l’uomo, la sfida era aperta a tutti quelli fra noi che non ripongono cieca fiducia nella capacità dell’uomo di fare le scelte migliori quando dispone di tanto potere. Era possibile dire di no all’ingegneria genetica che avrebbe potuto inventare organismi in grado di produrre efficientemente carburanti, farmaci su misura, nutrienti ad hoc per farci vivere meglio e più a lungo?

La biologia sintetica al momento ha percorso strade un po’ diverse da quella dipinta da questa prima dimostrazione e alla sintesi di interi genomi in laboratorio, procedura lunga e macchinosa, è stata preferita la modificazione precisa su piccola o media scala delle sequenze genomiche e l’inserimento di brevi tratti di DNA sintetico in organismi già esistenti, conferendogli così nuove capacità, nuove caratteristiche, nuovi equilibri di sopravvivenza. Gli obiettivi su cui si lavora nei microbi, sembrano essere al momento gli stessi auspicati poco sopra, ma a questi si aggiungono le interessanti possibilità aperte dalla modificazione genetica degli organismi cosiddetti superiori, cioè quelli pluricellulari e complicati come noi.

L’ultima frontiera fra strumenti utili alla modificazione del DNA è oggi rappresentata dal sistema CRISPR-CAS9, che consente a molte strutture in giro per il mondo di intervenire con accettabile precisione sul genoma dei viventi e in particolare sul DNA degli esseri umani, dei loro embrioni e delle cellule della linea germinale che agli embrioni possono dare origine.

Nel 2015, all’indomani delle pubblicazioni di Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier, Feng Zhang e George Church, che rendevano evidente il dischiudersi di ogni tipo di possibilità nel futuro dell’ingegneria genetica sull’uomo, la comunità scientifica si è fermata a pensare su cosa fosse umanamente lecito fare, su come avremmo potuto regolamentare il nostro agire, ammesso che ciò fosse stato in qualche misura possibile. La rivista Nature ha chiamato a raccolta 50 fra scienziati, esperti di etica e imprenditori per raccogliere opinioni al riguardo. Fra i tanti pensieri raccolti c’è chi ha espresso fiducia nei confronti di una umanità che si ferma a pensare su cosa sia giusto fare quando le possibilità che ha in mano sono ancora primitive e la tecnica non ha preso il sopravvento, c’è chi ha invece osservato che l’umanità non si è mai fermata di fronte a niente nel suo percorso verso il miglioramento delle condizioni di vita, la riduzione del rischio legato alle malattie, il miglioramento delle caratteristiche percepite come desiderabili e non lo farà neanche questa volta. Dove tracciamo il confine fra riduzione delle sofferenze, lotta alle malattie e eugenetica, perdita di diversità nella società futura? Le nuove possibilità saranno per tutti o le società future soffriranno, anche in questo caso, di un accesso alle risorse non uniforme?

Mentre l’ingegneria genetica immette nelle cellule nuove diverse caratteristiche, la coltura cellulare e l’ingegneria tissutale riparano gli organismi con nuovi pezzi di ricambio e producono in laboratorio “organoidi”, piccoli organi le cui dimensioni sono limitate dalla necessità di nutrire ogni cellula senza che ci sia un sistema vascolare, ma capaci di funzionare, talvolta anche in modo molto complesso. Gli organoidi neuronali che si producono oggi nei laboratori costituiscono una famiglia di diversi tipi di cervelli in miniatura capaci di attività elettrica dovuta a reti neurali attive che si sono formate spontaneamente e, in alcuni casi, sono capaci di rispondere agli stimoli esterni come quelli luminosi. Avete capito bene, questi piccoli cervelli sono capaci di elaborare informazione, pensano e talvolta percepiscono anche. Per questa ragione scienziati, esperti legali e filosofi si sono incontrati nel 2018 a Oxford per discutere degli aspetti etici legati alla sperimentazione che viene condotta nei laboratori su questi piccoli oggetti senzienti e pensanti.

Non solo abbiamo in mano la creazione di vita su misura, ma anche della cosa più complessa e più esclusiva che ci attribuiamo: la capacità di pensare e sentire. Queste ultime, ad essere onesti, non sono esattamente sotto il controllo di un design intelligente, a dire il vero non sappiamo come orientare la formazione delle reti neurali né abbiamo idea di cosa pensino queste piccole entità intelligenti fatte di cellule come le nostre.

Sul fronte della creazione di intelligenza non è solo la biologia a produrre compagni di viaggio, le frontiere dell’intelligenza artificiale hanno da tempo superato la produzione di macchine capaci di calcolo più veloce e complesso del nostro e sono entrate nel mondo del pensiero autonomo, molte macchine oggi sono in grado di imparare dall’esperienza e di pensare ampiamente in prospettiva. Di più, la rete e la disponibilità di sistemi che apprendono ed elaborano su vasta scala hanno messo la comunità umana a far parte di una intelligenza collettiva che conserva e scambia informazione, assiste e orienta decisioni.

È l’intelligenza che crea altra intelligenza, che realizza se stessa.

Quello che descrive il recente progresso è un mondo con sempre meno divinità e sempre più umanità che si fa artefice del proprio destino e che condivide con entità vecchie e nuove le proprie caratteristiche più peculiari: vita, intelligenza, libertà di decidere.

L’intelligent design della vita oggi esiste ed è nelle nostre mani, e chissà, forse in futuro, anche in quelle di altri, tutti alla pari in un mondo in cui tutto quello che abbiamo imparato sulla realtà vale. Niente dèi e nessun posto per i loro rappresentanti in Terra nella definizione di ciò che è giusto.

Elisa Corteggiani

