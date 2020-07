In uscita il nuovo numero della rivista Nessun Dogma!

È in uscita il nuovo numero del bimestrale dell’Uaar Nessun Dogma – Agire laico per un mondo più umano. Con interviste, rubriche, recensioni per conoscere l’impegno di uomini e donne, dell’Uaar e non solo. Con uno sguardo laico umanista su temi come diritti, etica, filosofia, politica, scienza. Sessanta pagine dedicate a chi vuole cambiare il mondo per renderlo più laico, più umano, più assennato. Con gli approfondimenti e le storie che non trovate altrove.

La copertina del numero 4/2020 è dedicata al pronunciamento della Cassazione che ha dato ragione all’Uaar in merito all’esposizione dei manifesti della campagna Senza D, censurati dal Comune di Verona nel 2013. Una storica vittoria sul fronte dei diritti civili, che riconosce anche ai non credenti la possibilità di affermare le proprie idee senza dover subire reprimende confessionaliste.

Diversi contributi di questa uscita affrontano ancora la sfida del coronavirus, con i suoi strascichi sociali e culturali, come l’articolo di Paolo Occhialini sul rapporto tra scienza e politica al tempo della pandemia. Attenzione anche all’emergere dell’apostasia nell’islam, con un’intervista di Andreas Kyriacou all’attivista laico umanista Sarah Haider, esponente di Ex-Muslims of North America. Abbiamo pubblicato inoltre le anteprime dell’intervista di Paolo Ferrarini a Cheikh Mkhaitir, che ha rischiato la condanna a morte per “blasfemia” in Mauritania, e di un’analisi sociologica sui non credenti in Italia a firma di Avilia Zavarella.

