La clericalata della settimana, 34: politici e rappresentanti istituzionali al Meeting ciellino di Rimini

La clericalata della settimana è dei diversi politici e rappresentanti istituzionali che

hanno partecipato al Meeting di Rimini, kermesse del movimento cattolico integralista Comunione e Liberazione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio alla Fondazione del Meeting. Tra i presenti agli eventi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (M5S), il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (Pd), il ministro della Salute Roberto Speranza (Articolo Uno), il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il commissario europeo Paolo Gentiloni (Pd), i governatori dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (Pd), della Puglia Michele Emiliano, della Lombardia Attilio Fontana (Lega), del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (Lega), della Liguria Giovanni Toti, del Veneto Luca Zaia (Lega), della Sicilia Nello Musumeci, della Calabria Jole Santelli, i sindaci di Genova Marco Bucci, di Milano Giuseppe Sala, il deputato Gabriele Toccafondi (Italia Viva), il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, gli esponenti di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e della Lega Matteo Salvini.

Il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo ha appoggiato la proposta di intitolare il ponte o tunnel sullo Stretto di Messina a san Francesco di Paola, avanzata durante un evento organizzato dal clero cattolico.

Il leader del Pd Nicola Zingaretti ha ringraziato su Twitter papa Francesco per l’appello sul vaccino come “bene comune”: “Indica la strada in cui crediamo da sempre e sulla quale abbiamo investito”.

Il senatore della Lega Simone Pillon si è scagliato contro Rai3 per aver promosso una serie Disney con un personaggio bisessuale. Secondo il parlamentare “il vero obbiettivo” sarebbe quello di “riplasmare l’anima dei bambini”, nel nome di una “ideologia genderista”.

