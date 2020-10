La clericalata della settimana, 43: il Consiglio regionale del Piemonte impone il crocifisso nell’aula istituzionale

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è del Consiglio regionale del Piemonte che

ha consentito l’affissione del crocifisso nell’aula istituzionale.

L’iniziativa era partita dal centrodestra, che nel 2019 aveva presentato un ordine del giorno per imporre il simbolo cattolico in Consiglio.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il governo presieduto da Giuseppe Conte ha approvato un nuovo Dpcm, con misure volte ad arginare il coronavirus, che prevede la chiusura di diverse attività, come quelle culturali, ma che lascia aperte le chiese per cerimonie con i fedeli.

Il consigliere comunale di Trieste Salvatore Porro si è scagliato contro le disposizioni del governo per limitare le feste private con troppe persone, per possibili rischi legati al coronavirus, sostenendo che l’esecutivo “ha trasformato la famiglia da Chiesa domestica e da focolare a focolaio di Covid-19”. Ha quindi proposto alle autorità locali e nazionali di “organizzare delle processioni” in tutta Italia per chiedere l’intercessione della Madonna contro l’epidemia.

Un’ordinanza della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che mette in campo misure per gestire l’emergenza coronavirus ha raccomandato di evitare assembramenti nei cimiteri “in relazione alla ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti”.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rilasciato un’intervista al quotidiano dei vescovi Avvenire in cui, commentando la situazione sanitaria, ha affermato: “stringere ora è la sola strada possibile per salvare il Natale”.

La sindaca di Pratola Peligna (AQ) Antonella Di Nino ha indirizzato una lettera alle istituzioni commentando le recenti misure per arginare il coronavirus, chiudendola con una invocazione alla Madonna della Libera per “uscire da questo incubo”.

