La clericalata della settimana, 45: la Regione Veneto lancia il concorso per il presepe nelle scuole

La clericalata della settimana è della Regione Veneto che

lancia il concorso “Il Presepe della Scuola” «per la realizzazione ed esposizione del miglior presepe per il Natale 2021», con stanziamento di 10 mila euro anche per scuole paritarie.

La Giunta regionale delle Marche ha approvato uno stanziamento di 300 mila euro per gli oratori per l’annualità 2021. A sostenere l’iniziativa l’assessore all’Istruzione Giorgia Latini, già nota per le posizioni confessionaliste e contro il diritto all’autodeterminazione delle donne, secondo cui le attività degli oratori «sostengono la crescita delle giovani generazioni avendo cura di prevenire ogni possibile condizione di disagio e di contrastare le situazioni di devianza giovanile». Il vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale Mirko Bilò e la consigliera Chiara Biondi, entrambi della Lega, rimarcano che 72 mila euro sul totale sono destinati alla provincia di Ancona.

In molte occasioni si è scelto di celebrare il 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con una messa. A partire dalla cerimonia cattolica celebrata a Roma con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le massime cariche dello stato, presso la basilica di Santa Maria degli Angeli. Dal canto loro la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè hanno partecipato alla cerimonia officiata dall’arcivescovo presso il Sacrario militare ai caduti d’oltremare a Bari. Tra i tanti casi, citiamo ad esempio Arese (MI) dove la sindaca Michela Palestra ha parlato in chiesa con tanto di fascia tricolore ; Aurigo (IM); Genova ; Grumolo delle Abbadesse (VI); Meldola (FC) dove il sindaco Roberto Cavallucci – che aveva già convocato un Consiglio comunale straordinario per omaggiare i 35 anni di servizio pastorale di un sacerdote – ha partecipato alla messa con fascia tricolore; Origgio Porto Ceresio e Uboldo nel varesotto ; Osimo (AN); Pievepelago (MO); San Fili (CS); Verona e dintorni ; Vigliano Biellese (BI).

In occasione del giubileo lauretano la nuova compagnia di bandiera Ita Airways si è attivata per garantire, nonostante le difficoltà, un posto a un idolo della Madonna di Loreto su uno degli ultimi voli disponibili diretti allo scalo di Capodichino e persino un volo di ritorno a Roma della stessa statua su un piccolo aereo privato.

Le autorità venete salutano il nuovo vescovo di Chioggia , Giampaolo Danin, appena nominato dal papa. Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao oltre a fare gli auguri promette: «gli chiederò prontamente udienza per iniziare un percorso insieme rivolto ai più deboli». Il presidente della Regione Luca Zaia dal canto suo ha sostenuto che «la figura del vescovo è un presidio di saggezza e disponibilità verso i problemi della gente».

Il canale social del Comune di Rodengo Saiano (BS) ci ha tenuto a rilanciare la recente partecipazione della sindaca Rosa Vitale alla cerimonia di accoglienza con messa del nuovo parroco della zona.

L’Università di Teramo ha invitato gli studenti a partecipare alla celebrazione eucaristica per l’anno pastorale presso la cattedrale.

