La clericalata della settimana, 4: il senatore Menia per la capacità giuridica del “concepito”

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è del senatore Roberto Menia (Fratelli d’Italia) che

ha presentato una proposta di legge per riconoscere la «capacità giuridica» dell’essere umano «dal concepimento», modificando il codice civile.

Con il governo Meloni è ripartito l’attacco della destra confessionalista all’autodeterminazione delle donne: le iniziative legislative contro l’aborto in pochi mesi sono già quattro.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

La teca con una reliquia del giudice Rosario Livatino, beatificato e dichiarato martire dalla Chiesa cattolica, viene esposta presso le sedi delle massime istituzioni, tra cui la Camera dei deputati, il Senato, la Corte di Cassazione, il Campidoglio e il comando della Guardia di Finanza. A corredo una serie di iniziative organizzate dal Centro Studi Livatino, organizzazione integralista di giuristi. Presso il Senato ad esempio si tiene un convegno sul magistrato, con il presidente Ignazio La Russa, la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il procuratore Francesco Lo Voi, il cardinale e segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana dal canto suo accoglie la reliquia portata nella chiesa di San Gregorio Nazianzeno a Valdina.

Per la festa di san Sebastiano, patrono della Polizia locale, in diverse città si sono tenute funzioni religiose. Presso il duomo di San Ciriaco ad Ancona viene celebrata una messa dal vescovo Angelo Spina, in occasione della giornata della Polizia locale istituita con legge regionale nel giorno del patrono san Sebastiano. Tra i presenti, il vicepresidente della Regione Marche e assessore alla Polizia locale e politiche per la sicurezza Filippo Saltamartini che ha ringraziato il prelato per la «lezione di etica e deontologia professionale sul valore della Polizia locale in un tempo straordinario». La funzione religiosa si è svolta alla presenza dei sindaci, dei comandanti della Polizia locale e delle autorità pubbliche della zona. La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha organizzato una messa presso la cattedrale di Cesena, officiata dal vescovo. Presenti le rappresentanze dei corpi e dei servizi di Polizia locale e altre forze dell’ordine della provincia di Forlì-Cesena, i sindaci della zona e il prefetto di Forlì. A Lucca è stata celebrata una messa nella basilica di San Paolino, cui hanno presenziato anche il sindaco Mario Pardini, il capo di gabinetto Beniamino Placido e il comandante Maurizio Prina. A Nonantola (MO) la celebrazione ha previsto la benedizione dei veicoli di servizio in piazza e poi una cerimonia religiosa presso l’abbazia. Pure la Polizia locale del Frignano, nel modenese, sui social commemora il santo patrono e invita alla messa nella chiesa parrocchiale di Pavullo.

La ministra per la Famiglia, le pari opportunità e la natalità Eugenia Roccella, intervistata durante un programma su RaiUno, non ha perso l’occasione per mettere in discussione il diritto all’aborto. Le è stato chiesto se è una libertà per le donne. Ha risposto «Purtroppo sì» e nel suo discorso ha ripetuto una serie di narrazioni integraliste stereotipate sull’interruzione di gravidanza: «le donne non sono felici di abortire […]. Oggi sembra che l’aborto sia il più alto diritto delle donne. Certamente è una via di fuga, che assicura la libertà dalla maternità non voluta. L’ultima scappatoia».

Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione – Italia Viva, sostiene che la nuova forza politica del Terzo Polo che ha recentemente lanciato Carlo Calenda sia «una occasione unica» per costituire «uno spazio in cui cattolici democratici, liberali e socialisti costituiscono il fondamento di un pensiero che evita la secolarizzazione dell’occidente».

In occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani promossa anche dal Vaticano, il X Municipio di Roma ospita un incontro tra i rappresentanti di diverse confessioni cristiane nell’aula consiliare “Massimo Di Somma” a Ostia.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche Carlo Ciccioli e il consigliere Marco Ausili hanno promosso lo stanziamento di 100 mila euro a favore dell’oratorio della parrocchia del Sacro Cuore ad Ancona. Ciccioli ha ricordato che all’iniziativa collaborano «tutto il gruppo consiliare» e l’assessore al Bilancio Goffredo Brandoni.

Dopo la morte del missionario Biagio Conte la Regione Sicilia ha siglato un accordo con il Gruppo Enel per accollarsi i debiti relativi alle forniture di energia elettrica della missione fondata da Conte. L’impegno era stato preso dal presidente Renato Schifani in occasione della sua prima uscita pubblica.

La Giunta comunale di Foligno (PG) ha approvato una delibera per stanziare 28 mila euro per la partecipazione all’iniziativa “Viva la Befana 2023”, dedicata all’epifania e organizzata a Roma da un’associazione integralista familista.

Per l’inaugurazione di un nuovo centro per l’impiego a Minerbio (BO) non poteva mancare la benedizione del prete.

Il leader leghista Matteo Salvini, attuale ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ha così commentato su Twitter le polemiche per il posizionamento di una icona della “sacra” famiglia in un reparto di Ginecologia all’ospedale di Venezia: «Se anche Maria, Giuseppe e Gesù Bambino danno fastidio a PD e CGIL, ho finito le parole…».

Il Comune di Vignolo (CN) sponsorizza sul sito istituzionale la scelta dell’8×1000 a favore della ristrutturazione scolastica (come dovrebbero fare tutti di Comuni), ma usa erroneamente il simbolo dell’8×1000 della campagna della conferenza episcopale a favore della Chiesa cattolica. Dopo le segnalazioni, il disguido viene corretto.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

La Regione Puglia ha stanziato 2 milioni e 200 mila euro per interventi in diversi edifici religiosi. Il vicepresidente regionale e assessore ai Lavori pubblici Raffaele Piemontese commenta: «si tratta di piccoli interventi con cui sosteniamo il ricamo di una trama di spiritualità e cultura in luoghi dove è custodito il cuore religioso delle comunità dei fedeli e quello laico del flusso di storia e delle storie che li ha attraversati e li attraversano».

Il Comune di Saluzzo (CN) stanzia 5 mila euro nel 2023 per il rifacimento degli impianti nel santuario dei cappuccini di Via Donaudi, con i fondi degli oneri di urbanizzazione secondaria. L’annuncio durante il Consiglio comunale del 21 dicembre dal vicesindaco Franco Demaria.

La redazione