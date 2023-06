Familismo cattolico di lotta e di governo? Ne parliamo sul n. 3/2023 della rivista Nessun Dogma in uscita

È in uscita il nuovo numero del bimestrale dell’Uaar Nessun Dogma – Agire laico per un mondo più umano. Con interviste, rubriche, recensioni per conoscere l’impegno di uomini e donne, dell’Uaar e non solo. Con uno sguardo laico umanista su temi come diritti, etica, filosofia, politica, scienza. Sessanta pagine dedicate a chi vuole cambiare il mondo per renderlo più laico, più umano, più assennato. Con gli approfondimenti e le storie che non trovate altrove.

La copertina del numero 3/2023 di Paolo Ferrarini è dedicata al familismo cattolico promosso dalla destra al governo in Italia. Il direttore Raffaele Carcano riflette sulla saldatura familista tra la Chiesa cattolica e l’esecutivo di Giorgia Meloni. Dal canto suo Valentino Salvatore parla del protagonismo politico delle lobby integraliste nel nostro paese (e non solo). La responsabile iniziative legali Uaar Adele Orioli ripercorre le polemiche intorno alla vicenda di “Enea”, il bambino lasciato nella versione moderna della ruota degli esposti della clinica Mangiagalli di Milano.

Per venire a questioni che vedono l’impegno diretto dell’associazione, la responsabile circoli Cinzia Visciano ci presenta le attività del circolo palermitano. Il responsabile organizzazione Loris Tissino dà conto del progetto per la mappatura delle sale del commiato in Italia.

In questa uscita abbiamo affrontato anche altre tematiche. Maria Angela Fatta parla delle carriere alias con l’attivista trans Christian Leonardo Cristalli. Il giornalista Federico Tulli fa il punto sui contributi statali all’editoria cattolica, che rientrano tra gli ingenti costi della Chiesa. Il nostro referente per il Regno Unito Daniele Labartino, da poco nominato, ripercorre i rapporti tra religione e politica in Scozia. Paolo Ferrarini riflette su un approccio ateo, razionalista e umanista nei confronti dell’islam. Il chimico e divulgatore Silvano Fuso mette criticamente in discussione l’idea che scienza e religione siano “magisteri non sovrapponibili”. Il biologo Roberto Favilla passa in rassegna le ipotesi più accreditate sull’origine della vita sulla Terra. Micaela Grosso parla di come la popolazione amazzonica dei pirahã abbia “deconvertito” il missionario Daniel Everett. Ospitiamo inoltre la traduzione di un articolo di Sarah An Myers, dalla rivista statunitense Free Inquiry, dedicato al rapporto tra salute mentale e religione nella generazione dei millennial.

Non mancano le rubriche ricorrenti del bimestrale. L’Osservatorio laico dedicato a leggi e sentenze in Italia e all’estero, positive o negative. Impegnarsi a ragion veduta a firma del segretario Roberto Grendene per ricordare ciò che l’Uaar ha fatto e sta facendo in concreto. La carrellata delle attività dei circoli sul territorio a cura della responsabile Cinzia Visciano. Il “giro del mondo” per rilanciare iniziative di altre associazioni laico-umaniste, del responsabile relazioni internazionali Giorgio Maone. La rassegna di studi accademici su religione e non credenza che ci presenta Leila Vismara. Le proposte di lettura per segnalare tre libri recenti che ci sono sembrati interessanti. La sezione Arte e ragione in cui Mosè Viero rilegge con sensibilità laica un’opera d’arte per ogni uscita. Infine il riflettore di Agire laico per un mondo più umano, su piccoli e grandi fatti che ci raccontano l’impegno per la laicità e i diritti nel mondo.

Vi proponiamo intanto il redazionale di questa uscita, intitolato Contro.

La famiglia è tornata al centro del dibattito politico, e non perché il cognato della premier è diventato ministro. È tornata in auge perché il governo ha deciso di fare delle campagne valoriali il punto più caratterizzante della sua azione di governo, scegliendo la famiglia cattolica come modello e cominciando una battaglia non solo contro tutte le altre, ma anche contro tutti gli altri (che non la pensano come loro).

Gli “altri” non siamo soltanto “noi”. Negli ultimi anni l’accresciuto pluralismo della società italiana si è tradotto nella fioritura di così tante forme di relazioni e scelte che non solo non si può che parlare di “famiglie”, al plurale, ma di approcci esistenziali sempre meno riconducibili a un pensiero unico.

La chiesa cattolica teme che il processo possa ulteriormente continuare, il governo se ne fa amplificatore e attacca numerosi bersagli – in particolare quelli più fragili, dai giovani trans alle donne in difficoltà.

Non è un problema soltanto italiano. Ovunque, nel mondo, la guerra in nome delle morali “tradizionali” contro tutti coloro che ne prendono le distanze, è la strategia del nazionalismo religioso, qualunque sia la religione. Viene condotta attraverso azioni legali e iniziative culturali utilizzando somme enormi, talvolta private, talvolta pubbliche. È una sfida globale che richiederebbe un ampio sforzo dall’altra parte. Lo scopo di questa rivista è anche di dare un piccolo contributo a questa resistenza.

Buona lettura!

Leila, Micaela, Mosè, Paolo, Raffaele, Valentino

La redazione

