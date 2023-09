La clericalata della settimana, 37: il presidente del Consiglio comunale di Trieste appende il crocifisso per “laicità”

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.



La clericalata della settimana è del presidente del Consiglio comunale di Trieste Francesco Panteca che

appende il crocifisso nella sala istituzionale della Quarta circoscrizione, motivando così: «Lo facciamo perché il crocifisso rappresenta la nostra laicità, la nostra storia, la nostra cultura e i nostri valori».

Il simbolo religioso cattolico era stato tolto dal presidente della circoscrizione Marco Rossetti Cosulich. Da notare che la Provincia di Trieste è tra i primi posti per i “no” all’IRC, in base alle statistiche raccolte da Uaar in collaborazione con #DatiBeneComune: quasi un terzo degli studenti non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.

L’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata Donatella Merra ha annunciato nell’ultima seduta della Giunta una serie di interventi per un totale di 4,5 milioni di euro per gli immobili religiosi delle diocesi lucane, in accordo con i vescovi locali. Merra promette «un ampio programma straordinario che ricomprenderà tutti gli interventi urgenti da realizzare per salvaguardare il patrimonio ecclesiastico della nostra cultura e tradizione religiosa».

Il Comune di Brescia collabora all’incontro con il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano, presso la Sala dei Giudici del Palazzo della Loggia, sede del Comune. Il tema è “San Paolo e Paolo VI. Un dialogo sull’esistenza cristiana”, in occasione della pubblicazione di un libro del prelato. Presenti all’evento anche la sindaca Laura Castelletti e il vicesindaco Federico Manzoni.

Il Comune di Lucca, come da tradizione, partecipa anche all’organizzazione della festività della Santa Croce con tanto di pagina dedicata alle modalità per iscriversi alla «parte religiosa della Processione», a quella «civile» dedicata ad enti pubblici, istituzioni, uffici governativi, regionali e provinciali, rappresentanze varie o a quella «storica». Per «incrementare» la Luminaria del 13 settembre invita inoltre cittadini e commercianti che hanno casa o negozio lungo il percorso della processione della Santa Croce a ritirare i lumini, distribuiti gratuitamente (ovvero, a spese dei cittadini?) da posizionare all’esterno.

Il Comune di Colli al Metauro (PU) concede il patrocinio alle iniziative per la festa della Santa Croce organizzate da una parrocchia: catechesi per adulti, lectio divina per giovani, confessioni per adulti, messa e celebrazione delle cresime presiedute dal vescovo Andrea Andreozzi.

Il Comune di Cazzago San Martino (BS) organizza in collaborazione con una parrocchia alcuni eventi in ricordo di don Piero Verzelletti, parroco originario della locale frazione di Bornato e fondatore di una cooperativa: tavole rotonde, concerto, messa in ricordo e inaugurazione di una piazza dedicata al parroco. L’iniziativa ha anche il plauso del vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia ed ex sindaco di Brescia Emilio Del Bono.

Per la chiusura della festa di san Lorenzo e san Teodoro d’Amasea a Brindisi, con ritorno delle statue nelle chiese, il sindaco Pino Marchionna partecipa alla processione con fascia tricolore, insieme a quasi tutti i componenti della Giunta e il vicesindaco Massimiliano Oggiano.

Il preside dell’Istituto Levi Montalcini di Lucignano (AR) Cristiano Rossi ha organizzato un ritiro spirituale per il personale docente e non nella struttura religiosa della pieve di Romena, a Pratovecchio Stia, con l’intento di creare “spirito di squadra” e gestire meglio relazioni e conflitti.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia una riforma delle sospensioni e della condotta, prevedendo per gli studenti sospesi l’obbligo di fare volontariato anche di tipo religioso. Valditara chiarisce che gli uffici scolastici regionali stipuleranno convenzioni con soggetti come Caritas e case di riposo e le scuole sceglieranno dove far svolgere le attività agli studenti sanzionati. «L’obiettivo è far capire al giovane il valore di far parte di una comunità, il rispetto verso gli altri e la solidarietà che questa appartenenza comporta, così l’errore diventa occasione di maturazione e crescita», chiosa.

Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Ravenna, Renato Esposito, sollecitato da un cittadino, ha presentato un question time al sindaco per lamentarsi di un cartello presente all’ingresso di un consultorio della Circoscrizione seconda: nel poster c’è infatti scritto “Perché vuoi sapere se sono MASCHIO O FEMMINA?”. Per il politico ciò sarebbe una forma di ideologia “gender” e diventa il pretesto per una imbarazzante intemerata: «quale sembra essere la priorità del nostro consultorio? Ribadire la “fluidità dei generi” come se la faziosità ideologica possa ribaltare ciò che la natura ha creato», «non si discute l’orientamento sessuale di ciascuno, ma non possiamo accettare lo stravolgimento delle stesse leggi della natura. Per chi crede sono le “leggi del Creato”».

