La clericalata della settimana, 50: la Rai rinnova la convenzione con la Cei

La clericalata della settimana è dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che

firma con il cardinale Matteo Maria Zuppi e l’arcivescovo Giuseppe Baturi, rispettivamente presidente e segretario della Cei, la convenzione per il rinnovo della trasmissione della messa, del programma “A Sua Immagine” e di eventi cattolici.

Sergio si dice soddisfatto dell’intesa, «perché identifica il Servizio Pubblico ed è parte della sua stessa storia. Il rito domenicale della messa è una tradizione che continua a essere “servizio” pubblico». Perdura quindi una vetusta impostazione confessionale della televisione pubblica: se in passato poteva essere comprensibile, vista l’assenza di alternative radiotelevisive, oggi diventa sempre meno giustificabile considerato che i vescovi possiedono pure il canale Tv2000.

Le istituzioni politiche lombarde a raccolta per la messa e il “discorso alla città” in onore di sant’Ambrogio, patrono di Milano, officiata nella basilica dall’arcivescovo Mario Delpini. Tra i presenti, con fascia tricolore, i sindaci di Milano Giuseppe Sala, di Ceriano Laghetto Roberto Crippa, di Oggiono Chiara Narciso, di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero. C’erano anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il rettore dell’Università degli Studi di Milano Elio Franzini.

Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì affida (di nuovo, come da “tradizione”) la città alla Vergine Immacolata, durante una cerimonia al duomo di Ibla in cui ha donato un cero votivo e un omaggio floreale alla statua. Presenti anche il prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, il questore Vincenzo Trombadore, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo e altri rappresentanti istituzionali, tra cui consiglieri comunali di Ragusa e i vertici dei comandi di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.

Il leader leghista Matteo Salvini fa gli auguri per la festa dell’Immacolata senza perdere l’occasione per proclamare la sua devozione clericale, scrivendo sui social che «qualcuno se ne vergogna o ne ripudia l’immagine, cercando di cancellare un simbolo religioso, culturale e valoriale del nostro Paese».

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (con fascia tricolore) e l’assessore ai Lavori pubblici Rocco Albanese partecipano a Ortì alla messa per l’arrivo del reliquario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, presenti anche diverse istituzioni civili e militari.

La sindaca di Brescia Laura Castelletti, in occasione della festa dell’Immacolata concezione, ha donato i ceri votivi da parte dell’amministrazione comunale e partecipato alla cerimonia religiosa.

Per l’accensione dell’albero di Natale donato al Vaticano si recano in udienza dal papa gli amministratori locali dei Comuni e della Regione del Piemonte, tra cui il primo cittadino di Rifreddo (CN) Cesare Cavallo e il suo vice Elia Giordanino. Presente anche il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il governatore regionale Alberto Cirio.

I sindaci di sette Comuni del Cosentino vanno in udienza da papa Francesco, bardati con fascia tricolore. Si tratta dei primi cittadini di Aprigliano Alessandro Porco, di Celico Matteo Lettieri, di Piane Crati Stefano Borrelli, di Rovito Giuseppe De Santis, di Altilia Pasqualino De Rose, di Rocca Imperiale Giuseppe Ranù e di Grimaldi Roberto De Marco.

A Catania, presso la Caserma Rinaldo sede del X Reparto Mobile della Polizia, viene riposizionata una statua della Madonna dell’Immacolata concezione di Lourdes. Il simulacro era stata posizionato nel 1954 e ricollocato dopo un restauro. Presenti per l’occasione, oltre all’arcivescovo che ha somministrato la benedizione, il questore Giuseppe Bellassai, il comandante del X Reparto Mobile Domenico Demaio, le organizzazioni sindacali provinciali della Polizia e il personale dell’amministrazione civile dell’Interno, oltre a numerosi poliziotti.

Il CONI Friuli Venezia Giulia e il Comune di Casarsa della Delizia (PN) hanno organizzato il “Natale dello Sportivo” con una messa presieduta dal vescovo Giuseppe Pellegrini.

I vigili del fuoco di Barletta hanno reso il tradizionale omaggio alla patrona santa Barbara, con tanto di ordine del giorno che invita a partecipare alla messa in cattedrale insieme alla Capitaneria di porto. Anche a Roma i Vigili del Fuoco hanno manifestato la devozione alla Madonna, con una messa nella basilica di Santa Maria Maggiore e la posa di una corona di fiori sulla statua in cima alla colonna posta in Piazza di Spagna. Pure a Caltanissetta di Vigili mettono in scena un omaggio alla Madonna.

Diversi esponenti del Pd intervengono all’incontro dei Popolari “Osare la pace, vivere la fraternità, difendere la democrazia”. La segretaria Elly Schlein rimarca che «il pluralismo del Pd è il più prezioso valore aggiunto, e io ho il dovere di garantirlo, senza i cattolici democratici perderemmo la nostra ricchezza […]. Senza il contributo dei cattolici democratici non esisterebbe il Partito democratico e la nostra straordinaria comunità, così come non esisterebbe la Costituzione». Presenti anche Piero Fassino, Beatrice Lorenzin, Dario Franceschini e l’eurodeputata Beatrice Covassi.

A Granarolo dell’Emilia (BO) la vicesindaca Giuliana Bertagnoni (con fascia tricolore), la comandante della stazione dei Carabinieri Maria Luisa Privitera e altri rappresentanti istituzionali partecipano alla messa per la Virgo Fidelis .

