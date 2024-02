La clericalata della settimana, 7. Le istituzioni celebrano i Patti Lateranensi

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.



La clericalata della settimana è delle massime istituzioni italiane al completo che

incontrano i rappresentanti del Vaticano a Villa Borromeo, ambasciata italiana presso la Santa Sede, nel “tradizionale” bilaterale per la celebrazione dei Patti Lateranensi.

L’occasione di questa edulcorata rilettura clericale da parte del Capo dello Stato è il messaggio inviato per una giornata di studi promossa per il quarantennale degli accordi dalla Fondazione Bettino Craxi (il socialista “laico” che caldeggiò la revisione concordataria) e dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. «Grazie alla rinuncia a interessi particolari e nella consapevolezza della dimensione storica della revisione concordataria, le relazioni tra le due sponde del Tevere sono state impostate su basi nuove, meglio rispondenti ai principi della Costituzione», scrive il Capo dello Stato: l’accordo avrebbe «aperto la strada alle intese successivamente concluse dallo Stato con altre confessioni, favorendo il riconoscimento del pluralismo religioso». Indicativamente, nel messaggio non c’è alcun riferimento alla laicità.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

L’Italia e il Vaticano si accordano per la cessione dell’ex Forlanini di Roma all’ospedale Bambino Gesù, con annessa extraterritorialità. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il segretario di Stato vaticano e cardinale Pietro Parolin firmano la dichiarazione che fissa le linee generali dell’accordo. Il Vaticano acquisterà (per un prezzo da stabilire) il complesso del Forlanini dalla Regione Lazio e lo darà in concessione all’Inail, che costruirà il nuovo ospedale (per un costo pubblico stimato sui 600 milioni di euro). L’Inail poi darà in affitto al Vaticano la struttura del nuovo ospedale Bambino Gesù, che godrà dell’immunità diplomatica e delle esenzioni fiscali garantite dagli articoli 15 e 16 dei Patti Lateranensi, come il vecchio ospedale. Un esempio da manuale della commistione clericale (finanziaria e politica) tra Stato e Chiesa cattolica.

La Regione Piemonte raddoppia i fondi stanziati per il progetto anti-aborto “Vita Nascente”, arrivando a un milione di euro per il 2024: un’iniziativa fortemente voluta dall’assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone. La deputata Maddalena Morgante (FdI), componente della XII Commissione Affari Sociali della Camera, ha commentato: «al Governo cerchiamo di creare un clima culturale che non veda la famiglia come un limite e veda un bambino come un dono».

Per la Giornata mondiale del malato (ricorrenza del Vaticano) l’Azienda Ospedale-Università di Padova organizza una messa presieduta dal vicario generale della diocesi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ci tiene a intervenire per esprimere solidarietà all’abate benedettino (e cittadino tedesco) Nikodemus Schnabel, oggetto di sputi e ingiurie da parte di due ebrei ortodossi a Gerusalemme, garantendo che «la libertà di religione è una priorità».

La Regione Toscana conferisce a padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte e «uomo di pace», il Pegaso d’oro («il suo massimo riconoscimento») per «l’impegno per il dialogo tra i popoli e le religioni»: consegna il riconoscimento proprio il presidente regionale Eugenio Giani.

La senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, componente della Commissione Bilancio e della Commissione bicamerale Infanzia e adolescenza, ha scritto sui social: «A Sanremo si parla di tutto! Perché non parliamo anche di natalità?».

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

La Regione Abruzzo ha stanziato un totale di 541.500 euro a favore delle chiese, con la determina DPH003/382 dell’11 dicembre 2023 ai sensi della Legge Regionale 6/2023.

La Giunta regionale del Molise ha riservato una parte cospicua dei 5 milioni di euro stanziati con la delibera 55 del 2024 per interventi nei Comuni a favore di alcune parrocchie per lavori e dell’arcidiocesi di Campobasso per completare la cattedrale.

All’ospedale di Sulmona viene benedetta dal vescovo a nuova risonanza magnetica.

La redazione