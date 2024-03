La clericalata della settimana, 10. X Municipio di Roma appalta a Sant’Egidio l’accoglienza dei senzatetto

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.



La clericalata della settimana è del X Municipio di Roma che

proroga alla Comunità di Sant’Egidio l’affidamento diretto per l’accoglienza notturna dei senzatetto presso l’ex bar della stazione di Castelfusano (struttura di proprietà pubblica).

La spesa prevista a notte per ogni persona bisognosa è di 67 euro: l’esborso complessivo per le casse pubbliche arriverà a 31 mila euro l’anno. In totale il Municipio assegna alla Comunità nel complesso, per l’intervento denominato “Piano freddo”, circa 62.390 euro l’anno.

La Giunta di Venezia ha approvato, all’unanimità, una delibera che stanzia 500 mila euro per organizzare la visita in pompa magna (di alcune ore) di papa Francesco, prevista per il 28 aprile: Bergoglio farà una capatina alla Biennale d’arte e celebrerà la messa in piazza san Marco.

La Giunta della Regione Lombardia approva la mozione per il “sostegno alla vita e alle donne in stato di fragilità”, volto a sostenere i Centri di aiuto alla vita (Cav) gestiti da organizzazioni integraliste. L’iniziativa è promossa da Alessandra Cappellari, consigliere regionale della Lega. Per comprendere il clima clericale dell’iniziativa basti dire che nel corso del dibattito in aula il consigliere Jacopo Dozio è intervenuto criticando la recente riforma costituzionale in Francia che riconosce la libertà di accedere all’aborto in questi termini: «occorrerebbe ricordarsi che i primi stati che hanno legalizzato l’aborto furono l’Unione sovietica e la Germania nazista. Stati di cui è ben nota la concezione dell’uomo».

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani (Forza Italia), durante un intervento al congresso del Partito popolare europeo, si scaglia contro l’assenza di una croce in un dettaglio a malapena visibile di un manifesto chiaramente surrealista per le Olimpiadi francesi del 2024, realizzato da Ugo Gattoni. Tajani proclama: «non è laicità, è stupidità. Se noi stessi non rispettiamo la nostra storia, gli altri non lo faranno mai. Il nostro è il partito cristiano-democratico, non possiamo rinunciare alla nostra identità».

L’amministrazione comunale di Bardonecchia (TO) «come ogni anno» per «tenere fede al Voto fatto nel 1630, per allontanare la peste dal paese» partecipa alla messa in onore di san Rocco. La sindaca Chiara Rossetti, gli assessori Clara Bessone e Maria Teresa Vivino e il consigliere Gigi Fuser erano presenti, assieme alle autorità civili e militari della zona e pure agli alunni della scuola primaria.

La direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia Daniela Beltrame, commentando il caso di una bambina che si è presentata a scuola con il niqab imposto dai genitori contestato da una maestra, sostiene che «l’insegnante ha certamente agito in buonafede ma è opportuno che riconsideri la sua decisione», invitando a favorire l’inclusione nel rispetto delle differenze anche di abbigliamento, non essendoci una norma che vieta il velo integrale a scuola.

Il sindaco di Bacoli (NA) Josi Gerardo Della Ragione inaugura l’8 marzo uno spazio pubblico dedicato alle donne per visite mediche specialistiche e sportello psicologico e antiviolenza. Dove campeggia un enorme crocifisso e un quadro di una Madonna con bambino.

La sindaca di Andria (BT) Giovanna Bruno, con fascia tricolore, partecipa alla messa per la patrona, la Regina dei Miracoli. La prima cittadina proclama sui social che la sua città è «Civitas Mariae» e rinnova l’affidamento alla Madonna.

L’amministrazione comunale di Valvasone Arzene (PN), come annunciato dal vicesindaco Massimiliano Bellone, dà nomi religiosi a due delle tre nuove strade della zona. Una sarà via della Antica Parrocchiale, come proposto dalla parrocchia di Arzene e San Lorenzo, con inaugurazione dopo la messa domenicale in quella stessa parrocchia. Un’altra sarà via della Sacra Tovaglia, proposta dalla parrocchia di Valvasone per ricordare la presenza di una reliquia “miracolosa”, con cerimonia in concomitanza con la messa dedicata. La terza via sarà dedicata ai donatori di sangue.

La Regione Lombardia e il Ministero della Cultura contribuiranno a stanziare una parte degli otto milioni di euro per iniziative di arte, fede e cultura a Mantova in vista del giubileo, finanziati anche da Fondazione Cariplo e con l’8×1000 della Chiesa cattolica. Tra gli interventi previsti, restauri alla cattedrale e alla concattedrale, al museo diocesano, alla biblioteca del seminario e alla basilica palatina.

