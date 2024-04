La clericalata della settimana, 13. Il sindaco di Monte Grimano Terme impone la benedizione a scuola

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.



La clericalata della settimana è del sindaco di Monte Grimano Terme (PU) Elia Rossi che

ha emesso un’ordinanza per imporre la benedizione pasquale all’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio”, dopo la decisione del dirigente di non consentire riti religiosi in orario di lezione.

Il dirigente scolastico Flavio Bosio, come prevede la legge, ha respinto gli “inviti” nonostante le pressioni. «I locali della scuola non sono suoi, e non può vietare l’ingresso in un luogo che non è il suo», ha proclamato il primo cittadino annunciando l’iniziativa, tra l’altro volendo far riferimento alla libertà di culto e ai Patti Lateranensi. «È la prima volta che capita una cosa simile nella storia della nostra comunità», si è lamentato il sindaco, «Io stesso ho provato a intercedere ma, dopo una telefonata di pochi minuti, il preside mi ha detto che non avrebbe autorizzato la benedizione dimostrandosi, di fatto, insensibile anche alle nostre tradizioni. Gli ho detto che avremmo messo a disposizione un’aula per coloro che non avessero voluto presenziare al rito: ci ha detto che apprezzava la nostra buona volontà ma che era inutile». Il prete dal canto suo ha inviato «per il tramite delle collaboratrici della parrocchia che lavorano anche a scuola» una email alla scuola per chiedere di celebrare il rito. Sul caso è arrivata anche un’interrogazione urgente del deputato Francesco Battistoni, coordinatore di Forza Italia delle Marche, al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il governo Meloni blocca l’iter parlamentare del disegno di legge sul suicidio assistito a prima firma Alfredo Bazoli (Pd): con la propria assenza in commissione al Senato ha impedito l’incardinamento del disegno di legge. Mentre arriva un altro ddl depositato da Forza Italia con criteri più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla Corte Costituzionale nel 2019.

Il Comune di Pisa ha concesso il patrocinio a un incontro organizzato da alcune realtà cattoliche integraliste dal titolo «Maternità surrogata: le donne, i bambini, gli intermediari» con tanto di saluti dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune Giovanna Bonanno e l’assessore alle Pari opportunità del Comune Gabriella Porcaro.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenzia, con fascia tricolore, alla via crucis serale partita dal Colosseo e terminata al Tempio di Venere e Roma sul Palatino.

Rispunta in discussione alla Camera la proposta per garantire un bonus per il matrimonio celebrato in chiesa. L’emendamento prevederebbe per le coppie sotto i 35 anni una detrazione per le spese delle nozze, ma solo quelle religiose. Già nel 2022 un gruppo di parlamentari leghisti aveva avanzato una proposta di legge simile da cui persino il governo aveva preso le distanze. Una proposta emblematica della concezione discriminatoria di famiglia “tradizionale” della destra clericale: non solo formata da un uomo e una donna ma rigorosamente cattolica (e italiana).

Il dirigente dell’Istituto tecnico “Marco Polo” di Firenze Ludovico Arte ha concesso un’aula per la preghiera islamica, su richiesta di alcune studentesse, da utilizzare durante la ricreazione. Il dirigente ha sostenuto: «La mia scelta non favorisce la religione musulmana». Di fronte a questo cedimento verso il confessionalismo musulmano non poteva mancare la reazione dei clericali identitari nostrani. I capigruppo di Fratelli d’Italia Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente al Consiglio regionale e in Comune lamentano: «Per anni ci siamo sentiti dire che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche fosse inopportuna perché avrebbe urtato la sensibilità delle persone non cattoliche. E non solo, per anni ci hanno detto che la scuola deve essere laica. Dove sono i progressisti di sinistra di fronte a questa virata confessionale? Fare polemica per il crocifisso a scuola e poi plaudire alla concessione di un’aula per pregare durante il Ramadan non è pluralismo culturale, ma vero e proprio sentimento anti-italiano e di avversione verso la nostra cultura e le nostre tradizioni. A parer nostro tutti sono liberi di professare la propria fede ma per gli esponenti della sinistra questo principio vale per tutte le religioni ad eccezione della cattolica, visto che si sono stracciate le vesti per la presenza del simbolo della cristianità nelle scuole. Come sempre, i progressisti dimostrano il loro doppiopesismo: la nostra identità si combatte, quella altrui si incentiva».

Il Consiglio regionale del Piemonte ha votato per la questione pregiudiziale di costituzionalità per fermare la discussione della proposta di legge locale per l’accesso al suicidio assistito, con 22 sì, 12 no, una astensione e una mancata partecipazione al voto. La proposta di legge regionale era stata avanzata, come sta avvenendo in altre Regioni, dall’Associazione Luca Coscioni sulla base della sentenza della Corte Costituzionale del 2019.

Il questore dell’Aquila Enrico De Simone ha donato alla diocesi di Sulmona-Valva, con consegna da parte della Polizia al vescovo, l’olio del Giardino della Memoria di Capaci per farlo consacrare.

Per Pasqua non mancano una serie di auguri istituzionali, di cui riportiamo un florilegio. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato i suoi auguri pasquali, con tanto di messaggio corredato da una colomba: «La Pasqua è Resurrezione, la vittoria della vita sulla morte, del bene sul male. Nella Pasqua c’è il riscatto di ogni Uomo». Sul suo profilo social ribadisce il concetto, con una sua foto e «auguri di Santa Pasqua a tutti». Il presidente del Senato Ignazio La Russa augura buona Pasqua con l’immagine di un uovo al cioccolato con la “S” con grafia istituzionale del Senato. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ricorda sui social il venerdì santo («giorno della passione, crocifissione e morte di Gesù Cristo»), la Pasqua, con una citazione di papa Giovanni Paolo II e l’annuncio «Gesù Cristo è risorto!» e pure il lunedì dell’angelo. Anche sul profilo della Camera campeggiano gli auguri pasquali. Il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia Pietro Di Terlizzi, la direttrice amministrativa Angela Siena e il presidente Massimiliano Arena diffondono un messaggio di auguri di Pasqua: «possano questi giorni di festa portarci nuova speranza per un domani di pace e prosperità».

Il Comune dell’Aquila ha fatto illuminare di bianco la Fontana Luminosa in occasione della Giornata della vita nascente, promossa da una rete di associazioni integraliste anti-aborto. Anche l’amministrazione comunale ha sottoscritto una delle proposte di legge depositate per istituire a livello nazionale questa giornata, rivendica l’assessore Ersilia Lancia.

Gli ex allievi dei Vigili del Fuoco hanno giurato fedeltà alla Repubblica e partecipato alla benedizione degli elmi durante il raduno a Roma.

Pure il vicesindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha accolto il cappellano della Polizia Municipale, durante un incontro con una rappresentanza del Corpo presso il Comando.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Anche a Ragusa il questore Vincenzo Trombadore aveva donato l’olio del Giardino della Memoria di Capaci al vescovo locale.

