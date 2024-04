La clericalata della settimana, 14. Giorgia Meloni incontra gli scienziati e cita papa Giovanni Paolo II

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.



La clericalata della settimana è della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che

ha suggellato l’incontro “La scienza al centro dello Stato” organizzato dall’Italian Scientists Association con le parole di «un grande santo, Papa Giovanni Paolo II» secondo cui «la fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità».

La premier ha inoltre aggiunto: «sono convinta che la politica e la scienza siano esattamente come la fede e la ragione, ovvero due ali attraverso le quali l’uomo può spiccare il volo e costruire il bene comune, ma perché quell’uomo possa volare le ali devono riuscire a muoversi insieme».

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il Ministero del Turismo con un decreto per il rifinanziamento dell’avviso pubblico per lo sviluppo dei cammini religiosi ha stanziato 19 milioni di euro per un totale di 40 progetti. Previsti 26 nuovi interventi con ulteriori 15 milioni di euro.

I rappresentanti dei Comuni lombardi della Pieve di Corbetta, del magentino e dell’abbiatense hanno partecipato, con fascia tricolore, alla cerimonia religiosa per la festa del perdono di Corbetta. Per Vittuone era presente la vicesindaca Ivana Marcioni.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a margine della presentazione di un suo libro, ci ha tenuto a dire: «Noi siamo per la scuola paritaria» (preferisce «chiamarle “scuole statali” e “scuole paritarie”, perché sono tutte scuole pubbliche»), ricordando di aver «ottenuto che i fondi Pnrr venissero distribuiti anche alle scuole paritarie e così faremo».

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al programma Rai Porta a Porta in merito alle polemiche sull’eventuale chiusura di una scuola di Pioltello per la giornata di fine del Ramadan, ha affermato che la frequenza scolastica va garantita anche nei periodi di feste religiose «di altri Paesi» perché la «maggioranza dei cittadini è di religione cristiana»: «se non siamo noi i primi a difendere i nostri valori, è impensabile che gli altri li rispettino».

Il coordinatore regionale delle Marche per il Popolo della Famiglia Fabio Sebastianelli, in merito alla mancata autorizzazione per la benedizione pasquale da parte del dirigente scolastico dell’IC “Raffaello Sanzio” di Mercatino Conca, ha affermato: «Una benedizione è un atto di bene, non ha mai fatto male a nessuno. […] Il concetto di laicità dello Stato è completamente diverso da quello che viene proposto e messo in pratica nella maggior parte di questi casi. Più appropriato sarebbe, forse, addebitare questi comportamenti a un laicismo di fondo. A questo punto la domanda sorge spontanea: che dietro la laicità e il tanto decantato rispetto per le altre religioni si nasconda, invece, un’idiosincrasia cronica verso tutto ciò che è cristiano?».

