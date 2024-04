La clericalata della settimana, 15. Il deputato Soumahoro propone il giorno festivo per la fine del Ramadan

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.



La clericalata della settimana è del deputato Aboubakar Soumahoro che

ha presentato una proposta di legge per rendere festivo il giorno in cui si celebra la fine del digiuno del Ramadan (Eid al-Fitr).

Il parlamentare ha fatto sui social gli auguri «a tutte le sorelle e a tutti i fratelli musulmani in Italia e nel mondo» e ha affermato che l’iniziativa legislativa «oltre a rispettare i principi della laicità dello Stato e della pluralità religiosa previsti dalla Costituzione […] sia un modo concreto per riconoscere, aggiornare, adattare e armonizzare le leggi del nostro Paese con la realtà attuale e rinnovata».

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di «cordiale augurio ai concittadini e agli ospiti che professano la fede islamica in Italia» in occasione della festività che segna la fine del mese di penitenza del Ramadan. Il Capo dello Stato aggiunge che «la Costituzione ci ricorda che tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano» e che «la libertà religiosa è uno dei fondamenti della convivenza, riconosciuta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite». Mattarella sostiene inoltre che «il messaggio delle religioni per la pace è senza confini e ad esso dobbiamo fare riferimento, specie nell’accompagnamento dei giovani all’educazione alla reciproca comprensione».

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno votato quasi compattamente contro la risoluzione del Parlamento Europeo che chiede di inserire il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. La parlamentare europea Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, ha espresso «sconcerto per l’approvazione», sostenendo che interferisca «con la competenza esclusiva degli Stati membri», che «si attacca frontalmente un diritto come l’obiezione di coscienza in Italia e si esortano gli Stati membri a garantire “un’educazione sessuale e relazionale completa” nelle scuole». Le uniche europarlamentari a votare a favore, tra i partiti italiani che si sono compattamente opposti all’iniziativa, sono Lucia Vuolo e Alessandra Mussolini (elette in Forza Italia) e la leghista Gianna Gancia.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato, durante una festa della Lega a Varese, un provvedimento per impedire la chiusura delle scuole in occasione di festività non riconosciute dallo Stato. Una risposta alla decisione di un istituto di Pioltello per assecondare le famiglie musulmane in vista della festa di fine Ramadan.

La Terza Commissione del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia ha bocciato la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi subito” proposta dall’Associazione Luca Coscioni per garantire l’autodeterminazione sul fine vita in materia di suicidio assistito.

L’amministrazione comunale di Sesto San Giovanni (MI) ha partecipato con tanto di gonfalone alla messa per la Festa del Perdono presso la cappella dell’ospedale, assieme a personale sanitario, forze dell’ordine e associazioni.

Il consigliere comunale di Avezzano (AQ) Nello Simonelli si indigna per la pubblicità delle patatine accusata recentemente di “blasfemia” per l’accostamento all’eucaristia. Pur ammettendo di non essere «un cristiano cattolico integerrimo, ho una mia visione della religione che mi porta al rispetto del Sacro ma, varie volte, non di chi piega le volontà del Sacro alle proprie». Comunque lamenta «un’offesa alla sensibilità di milioni di cristiani, in questa pubblicità, per non tacere dell’oltraggioso e banale accostamento tra il corpo di Nostro Signore e un tubero, paragonabile al grezzo che bestemmia».

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, con fascia tricolore, presenzia alla festa della comunità islamica per la fine del Ramadan al Parco Doria.

Il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice augura «agli studenti e alle studentesse di fede islamica una buona conclusione del Ramadan, nella speranza che tutti insieme si possa contribuire a costruire un mondo di pace».

