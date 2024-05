La clericalata della settimana, 20. Il governo non aderisce alla dichiarazione Ue pro lgbt

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.



La clericalata della settimana è del governo italiano che

non ha aderito alla dichiarazione per politiche a favore della comunità lgbt, presentata dalla presidenza belga dell’Unione europea proprio nella giornata mondiale contro omofobia, transfobia e bifobia.

Anche otto Paesi dell’Est non hanno aderito. Come si sono affrettati a chiarire diversi esponenti dell’esecutivo di Giorgia Meloni, il pretesto sarebbe lo spauracchio del “gender”. Secondo la ministra della famiglia Eugenia Roccella la dichiarazione è «sbilanciata sull’identità di genere» e simile al ddl Zan. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aggiunto: «non confondiamo la teoria del gender con i diritti delle coppie omosessuali».

In realtà la dichiarazione è indigesta alla destra identitaria nostrana perché evidenzia l’arretratezza clericale del nostro Paese sul fronte dei diritti civili: punta ad esempio a «promuovere l’uguaglianza e a prevenire e combattere la discriminazione, in particolare sulla base dell’identità di genere, dell’espressione di genere, del sesso e dell’orientamento sessuale», migliorare «la protezione legale e riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ e garantire pienamente la non discriminazione», «prevedere uno status giuridico per le coppie dello stesso sesso», «adottare e/o aggiornare i piani d’azione nazionali e implementare le strategie per garantire l’uguaglianza» e «sostenere la riconferma di un Commissario per l’uguaglianza nella nuova Commissione».

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipa al convegno per i 50 anni della Fism, la federazione delle scuole materne cattoliche, presso l’Auditorium della Conciliazione. Il governo Meloni, dopo gli appelli del clero, aveva stanziato per l’anno scolastico 2023-2024 circa 90 milioni di euro per frenare la chiusura degli istituti confessionali in crisi. Il ministro Valditara, con due decreti, aveva aggiunto più di 700 milioni di euro per le scuole cattoliche.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato con un videomessaggio alla recente convention del partito spagnolo di estrema destra Vox, per rinsaldare l’alleanza per le elezioni europee nel nome dell’identitarismo clericale, proclamando: «ci opporremo a chi vuole mettere in discussione la famiglia, quale pilastro della nostra società, a chi vuole introdurre la teoria gender nelle scuole, a chi intende favorire pratiche disumane come la maternità surrogata».

La Polizia Locale di Roma ha inoltrato una circolare in cui richiama tutto il personale a seguire una serie di prescrizioni relative al “decoro” nell’abbigliamento e nell’aspetto in vista del giubileo. Per gli uomini sono tra l’altro vietati orecchini, piercing e simili, il taglio di capelli deve essere di «moderata lunghezza» ed evitare «qualsiasi forma di eccentricità», le basette «devono avere forma regolare», barba e baffi «devono essere ben curati, ordinati e di lunghezza non eccessiva». Per le donne si raccomanda anche di evitare un taglio di capelli «eccentrico» e che «il cosmetico (trucco) non deve essere eccessivo, troppo marcato o di colore acceso».

Alle cerimonie per la Madonna di Capo Colonna, patrona della città di Crotone, partecipano le autorità locali. La processione serale per trasportare il “quadricello” della Madonna ha visto anche il sindaco Vincenzo Voce, con fascia tricolore, e pure l’impiego di una imbarcazione della Guardia Costiera. Il primo cittadino, sempre con fascia tricolore, aveva acceso un cero votivo durante la messa in Piazza Duomo di domenica 12 maggio, alla presenza tra gli altri del prefetto Franca Ferraro, del questore Marco Giambra, del vicepresidente della Provincia Fabio Manica.

Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha partecipato, con diversi amministratori comunali bardati con fascia tricolore, alla cerimonia religiosa presso il santuario di Montenero per festeggiare la patrona della Regione, ovvero la Madonna di Montenero.

La Sovrintendenza di Roma restaura la statua della Madonna in Piazza Sempione, proprio per i cento anni della chiesa adiacente. Il presidente del III Municipio Paolo Marchionne spiega che l’amministrazione sta lavorando per ripristinare la recinzione intorno e implementare l’illuminazione e aggiunge: «per i credenti e le credenti di Città Giardino e per tutti gli abitanti del quartiere c’è un’altra bella notizia: dopo quattro anni torna anche la festa parrocchiale di fine maggio».

A Cittanova (RC) l’amministrazione comunale ha intitolato un campo di calcetto a Domenico Zito, giovane della zona scomparso a causa di un incidente sul lavoro, facendo celebrare una messa.

In vista del quattrocentesimo Festino di santa Rosalia a Palermo l’assessorato alle Attività produttive della Regione Sicilia ha indetto un bando per selezionare venti progetti di imprese per realizzare un marchio con i propri prodotti in omaggio alla “santuzza”.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

La Regione Umbria ha stanziato 1,5 milioni di euro come contributi a fondo perduto per il recupero degli oratori o attività similari. Possono accedere al bando parrocchie, enti ecclesiastici e di altre confessionali religiose con le quali lo Stato ha stipulato l’intesa.

La redazione