La clericalata della settimana, 12: il presidente della Repubblica fa gli auguri al papa per la ricorrenza del pontificato

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che

ha fatto i «migliori auguri» a papa Francesco nella «lieta ricorrenza del solenne inizio del Pontificato», esprimendo riconoscenza a nome del popolo italiano.

Il Capo dello Stato ha inoltre ricevuto al Quirinale i nuovi cardinali italiani creati nel concistoro del dicembre scorso, offrendo loro una colazione come da “tradizione”.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Una delegazione dell’amministrazione comunale di Gallarate (VA) si è recata in pellegrinaggio in Vaticano per il giubileo. Su proposta dell’assessore alla Cultura Claudia Mazzetti, il sindaco Andrea Cassani ha guidato un gruppo di eletti della Giunta e del Consiglio comunale.

L’Istituto comprensivo “De Gasperi – De Vita” di Marsala (TP) ha allestito un altare in palestra per le celebrazioni religiose di san Giuseppe. Per preparare l’evento, nel corso della settimana precedente alcuni docenti non avrebbero svolto regolare lezione perché impegnati nell’allestimento dell’altare, sostituiti da altri. L’evento è stato inoltre trasmesso da remoto in tutte le classi dell’istituto, per circa un’ora e mezza, sospendendo le lezioni previste. Nei giorni precedenti e successivi la palestra è rimasta inutilizzabile per le attività curricolari di educazione fisica per tutti gli studenti del plesso a causa dell’allestimento dell’altare.

L’Istituto superiore “Ruggiero d’Altavilla” di Mazara del Vallo (TP) ha organizzato una festa di san Giuseppe con benedizione dei pani da parte di un prete.

Il Comune di Marsala (TP) ha boicottato lo spettacolo “Fenomeni” del mentalista Marco Bellantuono perché la curia locale avrebbe espresso «perplessità pastorali»: l’evento è stato tolto dal sito dell’amministrazione e secondo indiscrezioni il sindaco avrebbe cercato di fare pressione per limitare o condizionare lo spettacolo ritenuto «potenzialmente diseducativo». Il motivo? Durante lo spettacolo di illusionismo Bellantuono simula una seduta spiritica.

Il sindaco di Savona Marco Russo ha preso parte alla processione per la festa patronale della Madonna della Misericordia verso il santuario; tra i rappresentanti istituzionali presenti c’era anche l’assessore Riccardo Viaggi.

Il Comune di Milano ha patrocinato due eventi per festeggiare la fine del digiuno del Ramadan, organizzati dalla comunità musulmana: uno in Piazza Duca d’Aosta davanti alla Stazione Centrale, con la partecipazione del consolato generale del Qatar, e un altro in Piazza Leonardo Da Vinci anche col patrocinio del Municipio Tre e in collaborazione con i Giovani Democratici tra gli altri. Anche a Pinerolo (TO) il Comune ha patrocinato la festa in Piazza Roma della comunità musulmana. Inoltre Comune di Bellizzi (SA) ha patrocinato la manifestazione “Iftar Insieme” organizzata dalla comunità musulmana e altre associazioni al Palazzetto dello Sport.

L’Arpa del Friuli Venezia Giulia ha promosso l’iniziativa “Custodire l’acqua, costruire la pace”, in collaborazione con l’arcidiocesi di Gorizia e per la giornata mondiale dell’acqua: un cammino transfrontaliero tra ambiente, pace e speranza in occasione del giubileo, con un percorso di circa 4 km tra Gorizia e Nova Gorica.

Per la giornata mondiale dell’acqua anche Arpa Liguria, Arpa Umbria e diversi enti locali ambientali hanno organizzato eventi all’insegna del giubileo. L’incontro conclusivo si terrà a Roma, per una riflessione su “ambiente e creato”, con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il cardinale Gianfranco Ravasi. Il presidente di ISPRA e SNPA Stefano Laporta ha commentato: «L’augurio è che con questa iniziativa capillare sul territorio italiano, le comunità locali, i cittadini, le istituzioni, gli esperti, i religiosi, gli studenti, possano sentirsi coinvolti in una più ampia riflessione sulla presenza dell’uomo sulla terra, sul legame tra natura e senso del sacro, tra spiritualità e cognizione dell’importanza della scienza».

La Sezione di Salò “Monte Suello” degli Alpini ha partecipato alla messa per il giubileo presso il santuario della Madonna del Carmine a San Felice del Benaco, designato quale chiesa giubilare della diocesi di Verona.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Il Dipartimento Welfare della Regione Puglia ha stanziato 600 mila euro per il prossimo triennio per il sostegno degli oratori e firmato un protocollo d’intesa con i vescovi locali. Il presidente regionale Michele Emiliano ha dichiarato: «Poche realtà contribuiscono al benessere sociale della nostra regione come gli oratori. Sono ambienti in cui si respira, oggi come un tempo, la voglia di stare insieme e fare squadra, grazie all’impegno genuino di giovani volontarie e volontari e ai tanti progetti educativi in cui si impegnano con passione».

La redazione