La clericalata della settimana, 13: la sindaca di Prato regala 1.500 stole ai missionari

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è della sindaca di Prato Ilaria Bugetti che

si è recata in Vaticano con il vescovo per regalare ai missionari 1.500 stole realizzate nel suo Comune per il giubileo della speranza.

La sindaca, con fascia tricolore, ha partecipato alla cerimonia nei Giardini Vaticani con il vescovo Giovanni Nerbini e monsignor Rino Fisichella.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Prato Ilaria Bugetti hanno partecipato, con le fasce istituzionali, alla cerimonia religiosa dell’ostensione straordinaria della Sacra Cintola, esibita dal vescovo Giovanni Nerbini. «Un momento di profonda spiritualità per la nostra comunità», ha scritto Giani sui social istituzionali, «un evento che rafforza le nostre tradizioni e l’identità culturale toscana».

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in vista del giubileo degli ammalati e del mondo della sanità che si terrà il 6 aprile, ha invitato i dirigenti e gli operatori sanitari delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale a partecipare alla celebrazione religiosa con camici e divise da lavoro.

Una delegazione di studenti dell’Istituto “Fermi” di Sulmona (AQ) è stata condotta alla Badia di Santo Spirito al Morrone per una giornata di educazione ambientale promossa dalla diocesi dell’Aquila e dall’Arpa Abruzzo che si richiamava all’enciclica papale Laudato Si’.

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato in cattedrale il cardinale Mimmo battaglia, arcivescovo di Napoli, per un incontro dal titolo “Il Giubileo, la sfida per un’autentica giustizia sociale”, alla presenza del vescovo di Reggio Calabria monsignor Fortunato Morrone e del suo vicario monsignor Pasqualino Catanese.

Il Ministero degli Esteri ha avviato una collaborazione con la Conferenza episcopale italiana e il Vaticano per attivare in tutta Italia percorsi ed eventi giubilari, lanciata con il convegno “Giubileo 2025 e turismo delle radici” organizzato dall’ambasciata italiana presso la Santa Sede.

La dirigenza dell’Istituto “Fresa Pascoli” di Nocera Superiore (SA) ha diffuso sui social un «messaggio di speranza» per «l’imminente Santa Pasqua».

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

L’Università di Parma ha inaugurato l’anno accademico con una prolusione del presidente della Cei e cardinale Matteo Maria Zuppi.

Una delegazione del gruppo europarlamentare dei conservatori e riformisti, cui è affiliato anche il partito di Fratelli d’Italia, si è recata in “pellegrinaggio” al monastero del Sacro Speco di Subiaco per celebrare san Benedetto, all’insegna dell’esaltazione delle radici cristiane anche in ambito politico e istituzionale. Per l’occasione il co-presidente Ecr Nicola Procaccini ha infatti proclamato, polemizzando con il riferimento al Manifesto di Ventotene, che «l’Europa è figlia di San Benedetto» e che addirittura «è stata bandita qualunque idea di spiritualità dentro all’Unione europea».

Il Comune di Torino ha aperto uno sportello per segnalare i casi di “islamofobia”, con il sostegno della Giunta, della Città metropolitana e del Comitato Interfedi.

La redazione