La clericalata della settimana, 14: la Camera promuove il Cantico delle Creature di san Francesco nelle scuole

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati che

ha approvato all’unanimità la risoluzione della vicepresidente leghista Giorgia Latini per promuovere nelle scuole la celebrazione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, nel nome delle radici cristiane.

L’approvazione è stata salutata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara come un «passo concreto verso un’istruzione che riscopre le radici della nostra storia e che forma cittadini consapevoli». Il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha chiarito che «con questo atto si impegnano le scuole italiane a promuovere percorsi di approfondimento sul Cantico delle Creature, opera fondamentale di San Francesco d’Assisi, affinché vengano tramandati i valori universali alle nuove generazioni». L’annuncio dell’approvazione è stato fatto durante un concerto del maestro Uto Ughi svoltosi nella basilica papale di san Francesco d’Assisi.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Diverse istituzioni hanno commemorato papa Giovanni Paolo II per il ventennale della scomparsa, avvenuta il 2 aprile 2005.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni era presente alla messa commemorativa celebrata a San Pietro, assieme ad altri rappresentanti istituzionali, e ha ricordato «la sua forza spirituale, il suo amore per la libertà e la sua capacità di avvicinare alla fede uomini e donne di ogni generazione e latitudine restano vivi nella memoria e nel cuore di miliardi di persone», dicendosi «onorata di aver incontrato e conosciuto una figura così straordinaria che con la sua vita, le sue azioni e il suo esempio ha plasmato il Novecento e cambiato la storia».

Nella Sala della Regina di Montecitorio si è tenuta una cerimonia per ricordare il pontefice, con il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente del Gruppo italiano dell’Unione Interparlamentare Pier Ferdinando Casini, monsignor Rino Fisichella e il cardinale Giovanni Battista Re. Fontana ha ricordato la visita di Giovanni Paolo II alla Camera dei Deputati nel 2002, auspicando di poter «accogliere» anche papa Francesco una volta ristabilito. La terza carica dello Stato inoltre ha proclamato: «San Giovanni Paolo II ha portato la sofferenza con grande dignità. Non è mai sceso dalla Croce. Il suo è stato un insegnamento prezioso. Oggi il pensiero va anche a Papa Francesco. Gli auguriamo una rapida e completa ripresa. Siamo pronti ad accoglierlo, sarebbe una grandissima gioia». Per l’occasione è stato pure proiettato un documentario celebrativo della Rai dedicato a Giovanni Paolo II. Dal canto suo La Russa ha ricordato che «il suo messaggio di fede, speranza e libertà risuona ancora nel mondo. La sua testimonianza ha attraversato e attraversa tuttora confini e generazioni, ispirando quotidianamente milioni di persone con la forza delle sue parole e il coraggio delle sue azioni».

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto in un comunicato: «Vent’anni fa ci lasciava Papa #SanGiovanniPaoloII. Eroe e testimone, con la sua stessa vita e il suo profondo magistero, della fede cristiana, #Papa Giovanni Paolo II è stato anche capace di unire popoli e culture diverse nella preghiera, dialogare con le altre religioni, a partire da quella ebraica, con la forza dirompente del suo messaggio che era, insieme, di Speranza cristiana e di pace. Un uomo che “veniva da lontano”, dall’Est, allora sotto il giogo del comunismo ateo, che seppe condannare non solo le barbarie del materialismo ma anche quelle di un mercantilismo privo di valori. Subì un terribile (e mai chiarito, nei veri mandanti) attentato, in Piazza San Pietro, che tenne il mondo con il fiato sospeso, e che seppe superare con pazienza e virtù cristiana, trasformandolo in un proclama di riconciliazione e misericordia per tutti, a partire dal suo attentatore. La sua eredità morale, fondata sulla #difesa della dignità umana, resta una lezione preziosa ed eccezionale che spetta a tutti noi credenti tramandare alle nuove generazioni».

Alla cerimonia per l’intitolazione della strada che porta al santuario di Monte Grisa a Trieste a papa Giovanni Paolo II, assieme al vescovo Enrico Trevisi, erano presenti diversi esponenti delle forze dell’ordine, l’assessore comunale alle Politiche del territorio Michele Babuder (con fascia tricolore) e l’ex consigliere comunale e regionale di Forza Italia Bruno Marini. Proprio Marini ha ricordato che nel 2017 aveva presentato una mozione in Comune per commemorare il papa: «Nessuna voce contraria si levò né dalla maggioranza né dalle opposizioni a dimostrazione di quanto la figura del Papa fosse rispettata e amata da tutti». La proposta dell’intitolazione era stata presentata dalla sottosegretaria all’Economia e alle Finanze Sandra Savino (in veste di assessore comunale), che per l’occasione ha inviato un messaggio che proclama: «Giovanni Paolo II ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e dell’umanità intera. È stato il papa del dialogo, della pace, della libertà. Ha saputo parlare ai giovani, avvicinare i popoli, difendere con coraggio la dinigità dell’uomo contro ogni forma di oppressione e totalitarismo. È stato un simbolo di speranza per milioni di persone, credenti e non».

L’assessore del Comune di San Marco Argentano (CS) Antonio Artusi, assieme al consigliere comunale Matteo Cipolla, ha portato le reliquie di papa Giovanni Paolo II a Pacentro (AQ) e insieme al sindaco della cittadina aquilana Giuseppe Silvestri e la locale amministrazione comunale ha partecipato a una messa, tutti con fascia tricolore. L’iniziativa si è tenuta nell’ambito delle attività promosse dalla Rete delle Città Marciane, di cui fa parte San Marco Argentano.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato con il presidente della Caritas italiana monsignor Carlo Redaelli e il direttore don Marco Pagniello un nuovo protocollo d’intesa triennale per favore le attività volte a «educare alla pace, alla mondialità, al dialogo, alla legalità e alla corresponsabilità attraverso la valorizzazione del volontariato e della solidarietà sociale»: un modo per rafforzare il rapporto di collaborazione tra sistema scolastico e rete delle Caritas, con l’impegno del Ministero a diffondere il protocollo tra le istituzioni scolastiche e coinvolgere gli uffici scolastici regionali.

La Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio ha approvato due schemi di deliberazione per stanziare complessivamente 2 milioni di euro a favore dei Comuni locali per finanziare progetti relativi ad attività strumentali e funzionali alle celebrazioni del giubileo volte all’accoglienza, alla partecipazione e alla fruizione dei luoghi di culto. Lo ha annunciato il presidente della commissione Mario Luciano Crea (Lista Civica Rocca).

La Direzione generale dell’Economia Montana e delle Foreste, la Regione Sicilia, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanzia, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, l’Associazione Nazionale Alpini, Poste Italiane, i Comuni di Piedimonte Etneo, Sant’Alfio e Mascali hanno collaborato all’organizzazione del giubileo degli Uomini di Montagna, con messa presieduta dal vescovo della diocesi di Acireale monsignor Antonino Raspanti presso il santuario di Santa Maria della Vena di Piedimonte Etneo (e annullo filatelico sull’evento).

Per l’inaugurazione della nuova sede dell’Arpa del Friuli Venezia Giulia a Pordenone non poteva mancare la benedizione di un prete, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro e dell’assessore all’ambiente, alla difesa del suolo e alla protezione civile del Comune (con fascia tricolore) Mattia Tirelli.

Il Comune di Capannori (LU) ha recentemente inaugurato una doppia rotatoria con tanto di riposizionamento della statua della Madonna, opportunamente restaurata, e con benedizione di un parroco.

Il Comando Militare “Abruzzo Molise” dell’Esercito ha organizzato un precetto pasquale con messa nella chiesa di San Silvestro all’Aquila, alla presenza di diversi esponenti della forze armate, della Polizia e delle istituzioni statali. La cerimonia è stata presieduta da monsignor Orlando Antonini.

Per il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli allievi del 99esimo corso dei Vigili del Fuoco a L’Aquila si è tenuta anche la benedizione degli elmi.

Circa 400 militari da La Maddalena e Palau hanno partecipato al giubileo delle forze armate, con parata e messa officiata dal cappellano a La Maddalena (SS). Presenti alla cerimonia militari della Marina, della Guardia Costiera, dell’Esercito, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia, del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco, e il sindaco Fabio Lai con fascia tricolore.

Alla messa alla cattedrale di Sant’Agostino a Ventimiglia (IM) con annessa processione per il giubileo delle forze armate e di sicurezza hanno partecipato diversi esponenti in divisa.

Il prefetto di Catanzaro Castrese de Rosa ha fatto visita al santuario di Santa Maria del Mezzogiorno, nel quartiere Pianicello, per ammirare il presepe realizzato nel dicembre dell’anno scorso, su invito del cappellano della Guardia di Finanza don Rino Grillo.

Alla Sala Stampa della Camera si è tenuto il convegno “Verso il Giubileo delle migrazioni nel ricordo di Santa Francesca Cabrini”, cui hanno partecipato anche i deputati Fabio Porta e Christian Di Sanzo (entrambi PD-IDP ed eletti nella circoscrizione estero) e il presidente della commissione giubileo di Roma Capitale Dario Nanni.

Il consigliere comunale di Milano Michele Mardegan (Fratelli d’Italia) ha inviato una lettera al sindaco Giuseppe Sala per chiedere l’annullamento di un concerto metal con band come Behemoth, Satyricon e Rotting Christ previsto il 9 aprile all’Alcatraz di Milano, perché ritenuto blasfemo. Sull’evento invoca la censura una petizione lanciata da integralisti cattolici su CitizenGo, chiedendo alla direzione del locale di annullare il concerto. Nella missiva il politico scrive: «la libertà di espressione ha un suo limite da tutti condiviso nel rispetto dell’altro ed in particolare nel rispetto della dimensione religiosa di ogni essere umano. L’invito all’odio che traspare dalle esibizioni di questa band non può certamente essere tollerato e ritengo che imponga un intervento tuo e dell’amministrazione perché lo spettacolo non abbia luogo».

In Piazza del Duomo a Milano sono stati benedetti cavalli nonché cavalieri e amazzoni che fanno parte delle forze dell’ordine nell’ambito del pellegrinaggio verso Roma per il giubileo, alla presenza dell’assessore al Turismo, Moda, Design e Grandi Eventi della Regione Lombardia Barbara Mazzali.

Il Centro di formazione professionale di Tesero, in Trentino, ha donato a papa Francesco una croce di legno alta tre metri e pesante 75 chilogrammi, consegnata al cardinale Pietro Parolin in Vaticano, dove gli studenti del Centro si sono recati in pellegrinaggio per il giubileo.

La Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha organizzato il 5 aprile, in collaborazione con l’ufficio nazionale per la pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana, un convegno alla Pontificia Università Lateranense con annesso passaggio della porta santa nella basilica di San Giovanni in Laterano. Il giorno dopo, per il giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, gli invitati hanno partecipato alla messa in Piazza San Pietro.

Anche l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) ha partecipato alle messe per il giubileo degli ammalati.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato a tutti gli uffici scolastici regionali una comunicazione, firmata dalla direttrice generale Maria Assunta Palermo, per garantire l’esonero ai docenti membri delle «delegazioni diocesane» che hanno partecipato alla seconda assemblea sinodale delle Chiese in Italia in Vaticano, ai docente dell’insegnamento della religione cattolica che hanno partecipato e parteciperanno alle giornate di formazione dell’Ufficio del Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica della conferenza episcopale italiana, agli insegnanti che parteciperanno al corso di aggiornamento «liturgico-musicale» curato dalla Cei, e ai docenti che prenderanno parte al convegno “NOI: pellegrini di speranza” organizzato dal Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con disabilità della conferenza episcopale.

Le sindache di Viterbo Chiara Frontini e di Lampedusa Alessandra Croci, con fascia tricolore, assieme alla consigliera comunale viterbese e delegata alla promozione della via Francigena e del giubileo Alessandra Croci, e gli assessori lampedusani Laura Casano, Pietro de Rubeis e Vincenzo Cartafia e dal presidente del Consiglio comunale Giacomo Mercurio, hanno partecipato alla cerimonia di benedizione officiata dall’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano della croce in legno – commissionata dal Comune di Viterbo e realizzata da artigiani con legno del viterbese e chiodi dei barconi dei migranti giunti sull’isola al largo della Sicilia – che sarà donata a papa Francesco.

