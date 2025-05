La clericalata della settimana, 18: il ministro Valditara vuole consenso dei genitori per l’educazione sessuale a scuola

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che

ha annunciato un disegno di legge che impone alle scuole di ottenere il consenso scritto dei genitori per poter insegnare una materia, l’educazione sessuale, che nei paesi civili è obbligatoria da anni.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Un servizio del Tgr Rai Friuli Venezia Giulia inizia parlando del crollo della partecipazione alle funzioni religiose e della crescita dei “no” all’ora di religione cattolica (i dati sull’Irc sono stati diffusi dall’Uaar, che non viene però non citata). Quindi i toni della giornalista diventano imbarazzanti: «vien da pensare che l’ora dedicata a questa materia non venga considerata come un’occasione per approfondire le nostre radici e per alimentare una spiritualità che si sta riducendo all’osso, ma venga piuttosto percepita come una sorta di attentato alla laicità». Nel servizio la scelta laica, legittima e responsabile di non avvalersi dell’Irc viene apostrofata con lo sprezzante termine di «diserzione».

Le celebrazioni per santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa, al santuario di Fontebranda e nella città hanno visto anche la presenza delle istituzioni. Ad esempio il 3 maggio dopo il corteo dalla basilica verso Piazza del Campo a Siena le autorità sono intervenute per la premiazione del concorso “Pellegrini di Speranza” promosso dall’Ufficio Scuola dell’arcidiocesi. Il giorno successivo è partito dal Palazzo Comunale un corteo per le contrade verso il santuario della casa della santa, dove è stato offerto dal Comune dell’Aquila – in rappresentanza dei Comuni italiani – e da quello di Murlo – per rappresentare quelli dell’arcidiocesi – l’olio per la lampada votiva. A corredo anche i saluti del rappresentante del governo.

Nell’ambito dei festeggiamenti per san Francesco di Paola nell’omonimo Comune del cosentino è stata celebrata una messa davanti all’ospedale, con tanto di palco montato per ospitare il simulacro del patrono, alla presenza delle autorità locali e con gonfalone cittadino.

Anche a San Lucido (CS) il sindaco ha partecipato con la fascia tricolore alla processione del simulacro di san Francesco di Paola, portato su un camioncino addobbato per l’occasione e con gonfalone cittadino.

L’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo per celebrare il giubileo e il decennale dell’istituto nautico ha partecipato al concerto “Voci di speranza” presso il santuario di San Francesco di Paola.

Anche le istituzioni hanno partecipato al giubileo delle persone con disabilità organizzato dal Vaticano. Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio si è tenuto il convegno “Costruttori di uguaglianza – Il Terzo Settore nel Giubileo delle Persone con Disabilità” promosso dal Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale e dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale. Tra i partecipanti figurano la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, l’assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A Viggiano (PZ) è stato celebrato il giubileo delle Forze armate, di Polizia e di Sicurezza della Basilicata con la partecipazione di numerose autorità civili e militari e messa presieduta dall’arcivescovo di Potenza.

Il Comune di Genova ha organizzato in collaborazione con la diocesi e il Teatro Carlo Felice il “giubileo delle bande”, con esibizioni musicali sul palcoscenico del teatro, in vista del giubileo delle bande musicali che si terrà il 10 e 11 maggio a Roma. La Città di Genova festeggerà inoltre questo giubileo con una sfilata musicale il 18 maggio

L’ultima gara del Giro d’Italia in programma domenica primo giugno è stata dedicata a papa Francesco e passerà nella Città del Vaticano per terminare al Circo Massimo. Lo hanno annunciato, durante la presentazione in Campidoglio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente RCS MediaGroup Urbano Cairo, il vescovo e segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione del Vaticano Paul Tighe, l’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Alessandro Onorato, l’amministratore delegato di RCS Sports & Events Paolo Bellino, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e il ciclista Vincenzo Nibali, vincitore della competizione nel 2013 e nel 2016.

Per inaugurare un parco a Rivignano Teor (UD), oltre al sindaco Fabrizio Mattiussi con fascia tricolore, era presente anche un prete per la benedizione.

Una squadra dei Vigili del Fuoco viene impiegata a Nettuno (RM) per trasportare una statua della Madonna.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa), nell’ambito degli eventi per un “giubileo sostenibile”, ha organizzato diversi incontri sul territorio, tra cui uno a Torino in collaborazione con Arpa Piemonte.

La diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo ha inviato tutti i docenti di ogni ordine e grado al giubileo diocesano degli insegnanti presso la basilica santuario di Maria Santissima di Canneto, evento presieduto dal vescovo Gerardo Antonazzo.

Il sindaco di Pescia (PT) Riccardo Franchi ha accolto la “Barca del Giubileo”, prima esposta a Piazza San Pietro a Roma, assieme al parroco e ad alcune associazioni presepiali.

La redazione