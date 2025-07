La clericalata della settimana, 30: la Protezione Civile attiva punti doccia gratuiti per il giubileo dei giovani

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è della Protezione Civile che

tra le misure del piano di accoglienza straordinario per il giubileo dei giovani ha previsto pure l’attivazione di alcuni “punti doccia” gratuiti in diverse zone di Roma e dintorni.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto un protocollo con le diocesi locali per garantire l’assistenza religiosa cattolica negli ospedali a carico dei contribuenti. L’accordo prevede che sia garantito un assistente religioso ogni 250 posti letto. «La Regione crede fermamente nell’importanza di questo accordo», ha proclamato l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Alla firma presenti i vescovi Enrico Trevisi per la diocesi di Trieste, Riccardo Lamba per quella di Udine, Carlo Roberto Maria Redaelli per Gorizia, Giuseppe Pellegrini per Pordenone. Per l’occasione i prelati hanno visitato la sede regionale della Protezione Civile a Palmanova.

Il gip di Trento ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura relativa all’esposto di un gruppo di turisti disturbati dai rintocchi provenienti ogni mezz’ora – giorno e notte – dalle campane di una parrocchia a Rumo. Secondo il giudice infatti lo scampanio, per configurarsi come disturbo della quiete pubblica, deve essere percepito come tale da «un numero indeterminato di soggetti», mentre i rilevamenti hanno attestato che i limiti di emissione venivano superati solo nell’appartamento in cui erano alloggiati i turisti e la comunità locale, compresa l’amministrazione comunale, non ritenevano ci fosse un problema.

Le istituzioni della Regione Abruzzo hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “L’Abruzzo ad Assisi, una fiamma d’Amore per San Francesco” presso la basilica di Collemaggio all’Aquila, che festeggia l’offerta dell’olio per alimentare la lampada votiva sulla tomba di san Francesco prevista per il 3 e 4 ottobre e toccata quest’anno alla Regione. Tra i presenti il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzi Pierluigi Biondi, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, il presidente regionale Marco Marsilio, che ha pure affermato: «Partecipo da tempo alle riunioni tenute a Palazzo Chigi dal sottosegretario Mantovano per coordinare il calendario di tali celebrazioni alle quali stiamo dando concretezza con la realizzazione, insieme e con la collaborazione degli uffici della ricostruzione, dei Cammini francescani che uniscono Umbria e Lazio».

Diversi politici siciliani hanno preso parte al network cattolico nato dalla Settimana sociale dei cattolici tenutasi lo scorso anno a Trieste, con un’iniziativa di presentazione presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, sostenuti anche dai vescovi locali. Tra i partecipanti figurano Giuseppe Martina, ex assessore di Palermo e responsabile Caritas nella città, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, la deputata Margherita La Rocca Ruvolo (Forza Italia), la vicesegretaria Pd Valentina Chinnici, nonché diversi sindaci e consiglieri.

Il Comune di Orvieto (TR) ha accolto ufficialmente i pellegrini che hanno fatto tappa nella cittadina diretti al giubileo dei giovani che si tiene a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Venerdì 25 luglio i giovani sono arrivati e sono stati ricevuti anche dalla sindaca Roberta Tardani, assieme al vescovo Gualtiero Sigismondi.

L’Istituto Comprensivo “Via T. Mommsen 20” di Roma ha diffuso una circolare, firmata dalla dirigente scolastica Angela Botta, che mette a disposizione la palestra della sede centrale «in uso esclusivo alla Struttura Commissariale per il Giubileo» dal 28 luglio al primo agosto per accogliere i pellegrini del giubileo dei giovani, con sospensione di tutte le attività, «inclusi i servizi di segreteria».

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il sindaco di Reggello (FI) Piero Giunti (con fascia tricolore e gonfalone cittadino), il vicepresidente della Giunta regionale dell’Abruzzo Emanuele Imprudente e altri rappresentanti istituzionali hanno partecipato alla cerimonia religiosa presso l’abbazia di Vallombrosa per l’offerta dell’olio della lampada votiva per san Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali e protettore dei Forestali d’Italia. Il vicepresidente abruzzese Imprudente ha avuto l’onore di donare l’olio per l’offerta votiva.

Il sindaco di Sulmona (AQ) Luca Tirabassi, l’amministrazione e i funzionari hanno accolto il vescovo Michele Fusco in visita pastorale nella sala consiliare di Palazzo San Francesco. «È stato un incontro piacevole e proficuo, ricco di significato e speranza che rafforza il dialogo tra le istituzioni civili ed ecclesiastiche durante il quale abbiamo condiviso riflessioni sulle problematiche locali», ha dichiarato il primo cittadino. Il prelato in questi giorni è in tour pastorale tra i Comuni della diocesi.

Il sindaco di Taranto Pietro Bitetti (con fascia tricolore) ha preso parte, assieme ad altri rappresentanti istituzionali, alle cerimonie religiose per il giubileo della Madonna del Carmine.

La redazione