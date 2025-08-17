Perché tanti ricercatori italiani se ne vanno all’estero? E perché ora alcuni scienziati statunitensi potrebbero (forse) arrivare in Europa? Affronta il tema Silvano Fuso sul numero 4/2025 di Nessun Dogma. Per leggere la rivista associati all’Uaar, abbonati oppure acquistala in formato digitale.

In inglese si chiama human capital flight o brain drain. In italiano fuga dei cervelli e, secondo l’enciclopedia Treccani, è definita come «fenomeno di emigrazione di personale tecnico-scientifico, ad alta qualificazione professionale, verso Paesi in cui vigono migliori condizioni di lavoro e maggiori remunerazioni, soprattutto nel campo della ricerca scientifica».

Il fenomeno dei “cervelli in fuga” non è nuovo in Italia. Sono anni che il nostro Paese perde ricercatori, professori, medici e innovatori tecnologici che trovano migliori opportunità di lavoro e di carriera all’estero.

In passato abbiamo avuto esempi illustri. Nel 1938 Enrico Fermi (1901-1954), approfittando del viaggio a Stoccolma per ricevere il premio Nobel per la fisica, decise di emigrare negli Stati Uniti con tutta la famiglia, temendo per la loro sicurezza, in seguito all’emanazione delle leggi razziali da parte del regime fascista (la moglie Laura Capon era ebrea). Fermi trascorse il resto della sua vita negli Usa dove condusse buona parte della sua carriera scientifica.

Sorte analoga toccò ad altri scienziati italiani. Tra questi ricordiamo: la neuroscienziata Rita Levi Montalcini (1909-2012), Nobel per la medicina nel 1986, costretta a emigrare in Belgio, dove continuò le sue ricerche prima di poter tornare in Italia; e il fisico Bruno Rossi (1905-1993), espulso dall’Università di Padova nel 1938, che, dopo un breve soggiorno in Danimarca e Inghilterra, si trasferì negli Stati Uniti, dove divenne professore al Mit.

Vi sono anche illustri esempi di scienziati stranieri costretti a un destino simile. Albert Einstein (1879-1955) nel 1933 dovette abbandonare la Germania nazista per gli Stati Uniti. Lo stesso fecero Max Born (1882-1970), che dalla Germania andò in Gran Bretagna, e Niels Bohr (1885-1962) che lasciò la Danimarca, occupata dai nazisti, per emigrare negli Stati Uniti; e tanti altri. Sono poi numerosi gli scienziati appartenenti a Paesi in via di sviluppo che hanno abbandonato il luogo natale per trovare opportunità di carriera in Paesi più avanzati dal punto di vista scientifico e tecnologico.

Negli ultimi decenni, l’Italia ha subito la perdita di migliaia di ricercatori altamente qualificati. Tra il 2009 e il 2015, circa 14.000 scienziati italiani hanno infatti lasciato il Paese1. Questo flusso migratorio intellettuale è stato generato da diversi fattori ben documentati:

– Scarse opportunità di carriera: molti giovani ricercatori, dopo anni di precariato e borse di studio a tempo, si trovano senza prospettive concrete di stabilizzazione.

– Fondi per la ricerca insufficienti: la spesa pubblica italiana per la ricerca & sviluppo rimane sotto la media europea, ostacolando l’accesso a strumenti, laboratori e collaborazioni internazionali.

– Burocrazia e lentezza istituzionale: bandi lenti, criteri opachi di selezione e un sistema universitario poco meritocratico frenano l’innovazione nel nostro Paese.

Molti ricercatori italiani trovano quindi all’estero ciò che in patria sembra inaccessibile: strutture all’avanguardia, valorizzazione del merito, finanziamenti adeguati e competitivi e stabilità lavorativa.

Gli stessi precedenti fattori sono anche responsabili di un fenomeno in qualche modo speculare, ovvero il numero esiguo di ricercatori stranieri che vengono a lavorare in Italia. Questo è un fenomeno di cui si parla poco, ma che è altrettanto preoccupante della fuga dei cervelli. La scienza, infatti, per sua natura, vive e si alimenta di scambi culturali e di confronto con altre realtà. La scarsa interazione tra i ricercatori italiani e quelli stranieri aumenta il rischio di una provincializzazione della nostra ricerca. I due fenomeni, la fuga dei cervelli e la scarsa affluenza in Italia di ricercatori stranieri, meritano qualche riflessione.

Uno studio pubblicato nel 2022 su Nature Italy2 rivelava che tra il 2011 e il 2020 le università americane hanno assunto quasi tremila professori nel cui curriculum compariva un dottorato di ricerca ottenuto in Italia. Poiché le università americane sono ben attente ad accaparrarsi i docenti migliori e se tremila di questi “migliori sul mercato” vengono dall’Italia, questo significa che il nostro Paese è perfettamente in grado di preparare ricercatori e docenti di alto livello internazionale.

Ma allora nasce spontanea una domanda: se i laureati italiani vanno a specializzarsi all’estero e sono apprezzati, perché gli studenti stranieri non vengono a fare altrettanto in Italia?

La spiegazione, secondo gli autori dello studio di Nature, è tanto semplice quanto disarmante: «A nostro avviso, ciò non è dovuto al fatto che l’istruzione viene giudicata di scarsa qualità, ma piuttosto al fatto che viene offerta principalmente in italiano. Il sistema accademico italiano è per lo più finanziato dallo Stato con l’obiettivo di fornire ai cittadini un’istruzione superiore a costi accessibili. Attirare gli studenti internazionali offrendo servizi extracurriculari attraenti e costosi non è mai stato un obiettivo».

La questione è seria e veniva denunciata lucidamente già anni fa dall’indimenticato Pietro Greco (1955-2020)3. Sarebbe quindi quanto mai opportuno cercare di creare le condizioni per far diventare l’Italia un Paese attraente dal punto di vista scientifico e accademico. Tanto più che qualche decennio fa lo era. Negli anni cinquanta e sessanta vi erano sì ricercatori italiani che partivano. Ma vi erano anche diversi studiosi stranieri che arrivavano.

Un esempio degno di nota è quello del biochimico svizzero Daniel Bovet (1907-1992) che vinse il premio Nobel per la medicina nel 1957 per le sue ricerche svolte presso il nostro Istituto superiore di sanità. Negli stessi anni, importanti studiosi di neurobiologia lavoravano presso la Stazione zoologica di Napoli: tra questi ricordiamo il tedesco Bernard Katz (1911-2003) e il messicano Ricardo Miledi (1927-2017) che condussero proprio a Napoli le ricerche sulle sinapsi giganti del calamaro per le quali il primo venne insignito, nel 1970, del Nobel per la medicina.

Quel periodo d’oro purtroppo terminò verso la metà degli anni sessanta quando politiche miopi cominciarono a considerare gli investimenti in ricerca come una spesa che poteva essere tagliata. Se rendere l’Italia più attraente per ricercatori stranieri è un’esigenza che produrrebbe grandi benefici per la scienza del nostro Paese, in questo periodo storico potrebbe essere una scelta particolarmente strategica. Quello che è da sempre considerato il paradiso della ricerca scientifica nel mondo, cioè gli Stati Uniti, è infatti in profonda crisi.

Non sono pochi gli scienziati americani (oppure stranieri che lavorano negli Stati Uniti) che cominciano a guardare altrove, spinti da politiche restrittive, tagli alla ricerca e un clima politico meno favorevole, venutosi a creare dopo l’elezione, al secondo mandato presidenziale, di Donald Trump.

Gli Stati Uniti sono da sempre considerati una sorta di terra promessa della scienza. Le università americane attraggono da decenni migliaia di ricercatori da tutto il mondo grazie ai loro budget miliardari, ai finanziamenti di importanti istituzioni quali il National Institutes of Health, la National Science Foundation, la Defense Advanced Research Projects Agency e altri. Inoltre quello statunitense rappresenta un sistema di ricerca altamente competitivo ma fortemente meritocratico, in cui chi ha buone idee ha un’elevata probabilità di vederle realizzate.

Tuttavia, la situazione sta rapidamente cambiando. Dall’insediamento della presidenza Trump, si sono verificate infatti alcune tendenze che hanno segnato negativamente il mondo della ricerca americana e che possono essere individuate nei seguenti provvedimenti4:

– Tagli ai fondi federali per la scienza: in diversi momenti, l’amministrazione ha proposto o effettuato tagli significativi ai budget della ricerca pubblica.

– Politiche anti-immigrazione: la stretta sui visti per studenti, dottorandi e ricercatori stranieri (soprattutto cinesi e iraniani) ha colpito duramente le università, che dipendono in larga parte dal contributo internazionale.

– Clima politico e culturale ostile alla scienza e alla libertà accademica: la gestione della pandemia e la disinformazione scientifica hanno alimentato un sentimento anti-intellettuale in alcune fasce della società americana. Il vice di Trump, James David Vance, aveva espressamente dichiarato che: «i professori sono il nemico» e che «le università non trasmettono conoscenza e verità, ma inganni e menzogne»5. Più recentemente la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato: «Abbiamo più bisogno di elettricisti e idraulici che di laureati Lgbtq da Harvard».

Questo clima di incertezza e preoccupazione sta spingendo, di conseguenza, molti ricercatori a guardare con interesse all’Europa e ad altri Paesi come nuova meta per la loro carriera scientifica.

Un articolo pubblicato recentemente su Nature riporta che oltre il 75% dei ricercatori che hanno risposto a un sondaggio, condotto dalla stessa rivista, stanno seriamente valutando di lasciare gli Stati Uniti6.

La stessa Unione Europea (come pure altri Paesi quali Canada e Australia) ha risposto a questo momento storico con nuove iniziative pensate proprio per attrarre i ricercatori americani. La Commissione ha lanciato fondi di centinaia di milioni di euro per sostenere la mobilità della ricerca, agevolare i rientri in Europa e semplificare l’accesso ai programmi europei da parte dei ricercatori esterni all’Ue.

In questo contesto, l’Italia ha quindi un’opportunità rara e preziosa: non solo fermare l’esodo dei propri ricercatori, ma diventare anche una terra d’approdo per chi oggi lavora negli Stati Uniti.

Nonostante tutte le problematiche che riguardano il nostro Paese, l’Italia ha, tutto sommato, alcune carte da giocare per attrarre cervelli stranieri o far rientrare i propri.

Una di queste riguarda la qualità della vita. Molti scienziati, dopo anni di stress accademico, potrebbero trovare nel nostro Paese un equilibrio tra lavoro e benessere personale. L’Italia offre infatti una rete sanitaria pubblica universale, un buon livello di sicurezza sociale, un ambiente più rilassato e meno competitivo rispetto a quello degli Usa e sicuramente una bellezza culturale e paesaggistica, che ha un impatto reale sulla qualità della vita.

Un altro fattore attrattivo può essere rappresentato dagli incentivi fiscali. Fino a poco tempo fa, l’Italia offriva importanti sgravi fiscali ai ricercatori che rientravano dall’estero, con una tassazione agevolata del reddito fino al 90%. Anche se recenti modifiche hanno ridotto il beneficio, resta comunque un incentivo significativo rispetto ad altri Paesi europei. Ripristinare agevolazioni più favorevoli potrebbe essere una scelta quanto mai opportuna.

Inoltre l’Italia, in quanto membro Ue, dà accesso a fondi come Horizon Europe, Marie Skłodowska-Curie Actions e grant dell’European Research Council. Un ricercatore straniero che lavora in Italia può coordinare consorzi europei e accedere a risorse che non sarebbero invece disponibili negli Usa.

Infine, non dimentichiamo che in Italia, nonostante le ben note difficoltà sistemiche, esistono centri d’eccellenza riconosciuti a livello internazionale: pensiamo all’Istituto italiano di tecnologia di Genova, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto Mario Negri e il San Raffaele di Milano, la Scuola normale superiore di Pisa e alcuni dipartimenti universitari di Bologna, Padova, Roma, Pisa, Napoli e altre città.

Non mancano neppure eccellenze in campo umanistico. Ad esempio, gli scavi di Pompei, il Museo egizio di Torino, le Gallerie degli Uffizi, oltre a rappresentare uno straordinario patrimonio culturale, sono anche luoghi di ricerca ai massimi livelli, già inseriti in progetti di cooperazione internazionale che potrebbe essere ulteriormente incentivata.

Quella che si sta presentando è indubbiamente un’occasione da non perdere. Il mondo della ricerca è oggi più mobile che mai. Il prestigio accademico non si costruisce più soltanto a Boston o Stanford, ma anche a Barcellona, Vienna, Berlino o, potenzialmente, a Milano, Napoli e in tante altre città italiane. Se l’Italia saprà cogliere l’opportunità di attrarre scienziati in uscita dagli Usa, offrendo contratti stabili, meno burocrazia e un sistema di ricerca competitivo e meritocratico, potrebbe invertire una rotta che finora l’ha vista solo come Paese di partenza.

Perché, se è vero che tanti “cervelli” sono fuggiti, è anche vero che molti di loro sognano ancora di tornare e molti potrebbero vedere l’Italia come nuova meta. Basta offrire loro un motivo valido e concreto per farlo.

Silvano Fuso

