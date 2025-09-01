La clericalata della settimana, 35: L’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani si allea con i vescovi

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) che

ha partecipato all’incontro organizzato a Benevento dai vescovi delle aree interne e montane all’insegna dell’alleanza tra enti locali e Chiesa cattolica per affrontare le problematiche di quelle zone.

I Comuni erano rappresentati da Vincenzo Luciano (vicepresidente nazionale Uncem e presidente Uncem Campania) e Marco Bussone (presidente nazionale Uncem), mentre tra i prelati spiccavano il presidente della Cei e cardinale Matteo Zuppi e l’arcivescovo beneventano Felice Accrocca.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara hanno partecipato al Meeting di Rimini organizzato dalla lobby cattolica Comunione e Liberazione promuovendo il sostegno pubblico alla scuola paritaria. La premier Meloni in particolare ha annunciato l’intenzione di «portare altri mattoni nuovi nel mondo dell’educazione» per «trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie, in primis alle famiglie con minori capacità economiche, di esercitare pienamente la libertà educativa sancita dalla Costituzione», «con progressività, con buonsenso» e «sgombrando il campo da quei pregiudizi ideologici che per troppo tempo hanno impedito di affrontare seriamente il tema». Dal canto suo il ministro Valditara ha annunciato che dopo un confronto con la Commissione Europea è riuscito a destinare 160 milioni di euro del PNRR anche per le scuole paritarie, sostenendo che «se sono parte integrante del sistema pubblico non si tratta di aiuti di Stato». E ha anticipato che in vista della prossima Legge di Bilancio, di concerto con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è allo studio un sostegno economico strutturale per le paritarie, eventualmente con un buono scuola.

Tra gli altri politici e i rappresentanti di istituzioni presenti o intervenuti a distanza al Meeting sono da menzionare il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario di governo e amministratore delegato SIMICO Fabio Massimo Saldini, l’inviato speciale del Ministero degli Esteri per la promozione della libertà religiosa e per la tutela delle minoranze religiose nel mondo Davide Dionisi, il direttore generale dall’azienda Usl di Modena Mattia Altini, il presidente del gruppo parlamentare Noi Moderato Maurizio Lupi, il direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri Stefano Gatti, il vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini, il coordinatore della Conferenza dei presidente delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome Antonello Aurigemma, il ministro della Salute Orazio Schillaci, la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti, il segretario particolare del Ministro dell’Istruzione e del Merito Stefano Bolognini, il consigliere di delegazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dirigente struttura di missione “Piano Mattei” Fabio Massimo Ballerini, il capo di Gabinetto della Regione Pubblica Giuseppe Catalano, l’assessora al Turismo, commercio e sport della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni, l’asessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, il vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo Massimiliano Salini, la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, il Ragioniere generale dello Stato Daria Perrotta, l’europarlamentare e responsabile Energia di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, la presidente ENEA Francesca Mariotti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il presidente ENAC Pierluigi Di Palma, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente ISTAT Francesco Maria Chelli, il ministro plenipotenziario Nicola Minasi, capo dell’Unità di crisi del Ministero degli Esteri e Gianluca Brusco, capo unità emergenze dello stesso dicastero, il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione Europea Raffaele Fitto, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, la senatrice PD Simona Malpezzi (vicepresidente della commissione bicamerale Infanzia e adolescenza), la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il vicepresidente del gruppo Fratelli d’Italia al Senato Marco Scurria (segretario della Commissione permanente politiche dell’Unione Europea), l’amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Italiane Stefano Antonio Donnarumma, il presidente eletto ACI Geronimo La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

L’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Castenedolo (BS) ha diffuso una circolare firmata dalla dirigente scolastica Francesca Svanera per comunicare a docenti, genitori e alunni che si terrà una messa «di ripresa delle attività didattiche» in una parrocchia della zona «per benedire l’anno scolastico 2025/2026» e gli zaini, invitando a partecipare.

Il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) ha contribuito a installare una “croce della passione” per commemorare il giubileo, con la collaborazione del santuario di San Gabriele e dei frati passionisti. L’opera è stata inaugurata con tanto di benedizione alla presenza del sindaco Andrea Ianni, del rettore del santuario di San Gabriele e del presidente del Lions Club della cittadina. Alla base della croce, posizionata vicino all’ingresso della nuova scuola locale, sono stati inseriti gli emblemi del santuario stesso, del Comune, il logo del giubileo e il cuore simbolo dei passionisti.

A Velletri (RM) le autorità locali e dei Comuni vicini hanno partecipato ai festeggiamenti per il 219esimo anniversario del patrocinio della Madonna delle Grazie, nella data che coincide con la proclamazione della città quale “civitas Mariae”. L’immagine della Madonna è stata condotta in processione per fare tappa nella piazza davanti al Palazzo Comunale e nella Sala delle Lapidi è stata inaugurata una targa commemorativa dell’evento.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo Teresa Armato, il prefetto Michele di Bari, il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, hanno preso parte alla giornata inaugurale della settimana liturgica presso la cattedrale, alla presenza del cardinale e segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, del cardinale e arcivescovo napoletano Mimmo Battaglia, dell’arcivescovo emerito Crescenzio Sepe.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, nell’ambito dei festeggiamenti per il patrono, ha accolto nell’ospedale “Giovanni Paolo II” la reliquia del braccio di san Giovanni Battista. La reliquia è stata portata nei vari reparti dopo la messa nella cappella dell’ospedale.

Diverse autorità locali e nazionali hanno partecipato alla processione e alla messa per l’apertura della porta santa nella basilica di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila. Oltre al sindaco Pierluigi Biondi, con fascia tricolore, c’erano tra gli altri Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in rappresentanza del governo; nonché il senatore Guido Castelli, commissario straordinario di governo alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo, Gianni Letta e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il presidente della Provincia aquilana Angelo Caruso.

La sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone era presente, con fascia tricolore, alla cerimonia per lo svelamento e la benedizione della statua di sant’Oronzo.

Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della Giustizia ha inviato al personale una comunicazione, con annesso volantino promozionale, in cui invita tutti a partecipare al giubileo dei dipendenti della Giustizia presso la porta santa in Vaticano del prossimo 22 settembre.

Il sindaco di Cisterna (LT) Valentino Mantini ha partecipato, con fascia tricolore, alla processione per san Rocco come portatore della statua dello stesso patrono. Con lui anche l’assessore Lino Del Prete.

Il Comune di Bagnolo Mella (BS) ha promosso, assieme alla parrocchia locale, il concorso della “Biscottella”, competizione culinaria che commemora il presunto miracolo dell’apparizione della Madonna avvenuto nel 1491.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Al giubileo dei giovani che si è svolto a Tor Vergata a Roma erano presenti diversi amministratori locali del padovano come Federico Donola, consigliere comunale di Abano Terme, Stefano Sorgato, consigliere comunale di Legnaro, Mattia Buggio, assessore di Piove di Sacco.

Il presidente del gruppo Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini, ha pubblicato un libro dedicato al coinvolgimento delle istituzioni nel giubileo, che contiene anche contribuiti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Regione Francesco Rocca ed è stato presentato in anteprima al Meeting di Rimini organizzato dalla lobby cattolica Comunione e Liberazione.

La redazione