La clericalata della settimana, 46: la Regione Lazio premia i presepi nelle scuole

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è della Regione Lazio che

ha stanziato 102 mila euro per premiare le scuole primarie e secondarie (anche paritarie) che allestiranno i presepi giudicati più belli da un’apposita commissione.

L’assessora Simona Baldassarre ha parlato di iniziativa che «rappresenta un’opportunità preziosa per valorizzare la tradizione del presepe come espressione della nostra storia, identità e cultura». I fondi stanziati serviranno a premiare con viaggi culturali le scuole vincitrici e i presepi selezionati dalla commissione saranno celebrati con un concerto natalizio al Teatro dell’Opera di Roma.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Per rimettere a nuovo una parrocchia di Casalfiumanese (BO) 150 mila euro su 169 mila sono arrivati dal Pnrr, fondi europei per il rilancio del nostro Paese che in larga parte i contribuenti italiani saranno chiamati a restituire. Per la sindaca Beatrice Poli (che all’inaugurazione taglia il nastro assieme a don Gabriele) è un intervento per «favorire la socialità» e per aggregare «specie nei confronti delle fasce giovanili della popolazione». Sembra sfuggire che sarà un’aggregazione all’insegna dell’indottrinamento e che le risorse pubbliche dovrebbero essere utilizzate per la proprietà pubblica.

Il Comune di Palermo ha stanziato 20 mila euro per la realizzazione di «attività educative, ludico-ricreative e socio-culturali» per i centri estivi degli oratori nella zona.

In occasione del giubileo degli amministratori organizzato dalla diocesi di Brescia decine di sindaci della zona (compresa quella del capoluogo, Laura Castelletti) hanno partecipato con fascia tricolore, assieme alle autorità civili e militari e ai rappresentanti della Provincia, alla messa presieduta dal vescovo Pierantonio Tremolada.

Dirigenti scolastici, docenti e operatori della formazione hanno preso parte al giubileo dell’educazione celebrato il 12 novembre nella cattedrale di Foggia, evento organizzato dall’arcidiocesi in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia. Oltre al vescovo Giorgio Ferretti ha presenziato pure la professoressa Donatella Curtotti in rappresentanza dell’ateneo.

Al giubileo della scuola organizzato dall’arcidiocesi di Reggio Calabria hanno partecipato studenti, docenti e dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado e delle terze classi delle secondarie di primo grado. Tra le iniziative c’è stato un raduno in piazza del duomo e la messa in cattedrale presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone. C’erano anche gli studenti della classe IV BL del liceo di Scienze Umane-Linguistico-Musicale “T. Gullì”.

Il sindaco di Pompei (Napoli) Carmine Lo Sapio ha partecipato alla cerimonia religiosa della cosiddetta “Discesa del Quadro”, ovvero il solenne posizionamento sull’altare del santuario della Beata Vergine di un’immagine sacra della Madonna. La celebrazione ricorda ogni anno l’arrivo di questo quadro – inviato 150 anni fa dal fondatore del santuario, san Bartolo Longo – in modo che i pellegrini possano venerarlo. Il sindaco ha disposto per l’occasione la chiusura delle scuole in modo che gli studenti potessero partecipare a questo giubileo della sacra icona.

Le rappresentanze delle associazioni datoriali (Agens, Anav, Asstra) e dei sindacati (Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti, Faisal, Cisal, Ugl-Fna) hanno partecipato in piazza San Pietro al giubileo degli autoferrotranvieri. Durante l’udienza in Vaticano un autista dell’Atac (l’azienda dei trasporti pubblici romani) ha donato a papa Leone XIV l’effige di san Cristoforo, protettore dei viaggiatori.

Il sindaco di Trivignano Udinese, Roberto Tumiz, i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia Mauro Di Bert (Fp), Francesco Martines (Pd), Igor Treleani (FdI) in rappresentanza dell’Assemblea regionale hanno partecipato alla cerimonia del giubileo teodoriano, in onore del patrono san Teodoro martire, che ha visto in chiusura la presenza del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze.

La sindaca di Civitella Paganico (GR) Alessandra Biondi e le autorità locali hanno partecipato alla “pereginatio” della croce del giubileo, organizzata dalle Misericordie italiane, che ha visto messa e processione.

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia ha celebrato la giornata della sicurezza stradale e di fraternità della strada, voluta dall’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, con annessa benedizione dei mezzi.

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, partecipando a una seduta della commissione speciale sul giubileo alla presenza di monsignor Rino Fisichella, pro-profetto del Dicastero vaticano per l’evangelizzazione e responsabile organizzativo per l’anno santo, ha proclamato: «la sua presenza è un segnale significativo dell’importante sinergia tra istituzioni civili e realtà ecclesiastiche, uniti nel comune obiettivo di rendere questo evento un’occasione di fede, accoglienza e crescita per il nostro territorio».

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rilanciato un concorso nazionale, promosso dal movimento cattolico dei focolarini, dedicato alla figura di Chiara Lubich.

Diversi sindaci dei Comuni del territorio della diocesi di Civita Castellana si sono recati in pellegrinaggio in Vaticano per il giubileo, guidati dal vescovo Marco Salvi.

Per l’inaugurazione della nuova aula per l’audizione di persone vulnerabili e vittime della violenza di genere nella stazione dei Carabinieri di Pesaro non poteva mancare la benedizione da parte di un prete.

