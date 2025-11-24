La clericalata della settimana, 47: gli emendamenti dei senatori Gelmini e Romeo a favore delle paritarie

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è dei senatori Maria Stella Gelmini (Noi Moderati) e Massimiliano Romeo (Lega) che

hanno presentato emendamenti alla Legge di Bilancio per favorire le scuole paritarie con voucher ed esenzione Imu.

Gelmini ha proposto un voucher di 1.500 euro per ogni figlio iscritto agli istituti paritari, per un massimo di 5.000 euro e riservato a famiglie con Isee entro i 30 mila euro, con un costo totale stimato di 20 milioni di euro l’anno. Dal canto suo l’emendamento di Romeo se approvato consentirebbe ai Comuni di deliberare l’esenzione dall’Imu per le scuole paritarie. Nel complesso questa manovra risulta già molto generosa per gli istituti paritari, rispondendo alle pressioni delle lobby confessionali con uno stanziamento complessivo arrivato a 886 milioni di euro grazie a un ulteriore incremento di 88 milioni.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

L’Arma dei Carabinieri ha festeggiato in tutta Italia, con una sequela di messe alla presenza delle autorità civili e militari, la patrona Virgo Fidelis, di cui riportiamo qualche esempio a beneficio d’inventario clericale. La ricorrenza è stata esaltata anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A Roma la cerimonia principale alla basilica di Santa Maria in Aracoeli, officiata dall’arcivescovo ordinario militare per l’Italia Gian Franco Saba e dal presidente dell’amministrazione del patrimonio della sede apostolica (Apsa) monsignor Giordano Piccinotti, con il ministro della Difesa Guido Crosetto, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il presidente del Consiglio della Regione Lazio Antonio Aurigemma, il comandante generale dell’Arma generale Salvatore Luongo e diverse autorità civili, religiose e militari. All’Aquila l’arcivescovo Antonio D’Angelo ha celebrato la messa alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il questore e l’amministrazione comunale. Nel varesotto si sono svolte due cerimonie, una alla basilica di San Vittore a Varese alla presenza anche del viceprefetto vicario Michele Giacomino, del sindaco Davide Galimberti, del presidente della Provincia Marco Magrini e del questore Carlo Mazza; l’altra a Sesto Calende, presso la chiesa prepositurale di San Bernardino, con la sindaca dello stesso Comune Elisabetta Giordani e il sindaco di Vergiate Daniele Parrino e il suo assessore Marino Facchin.

La sottosegretaria del ministero della Cultura Lucia Borgonzoni ha annunciato che i 5 milioni di euro del Pnrr cui il Comune di Bologna ha rinunciato per il restauro della Torre della Garisenda saranno indirizzati in gran parte per beni ecclesiastici nell’ambito di investimenti per “Torri, campanili e chiese e adeguamenti sismici” della zona. In totale si parla di dieci interventi, di cui sette come da richieste della curia: nel dettaglio 175 mila euro per il campanile della chiesa di San Rocco; 225 mila per quello di Santa Maria della Carità; 375 mila per quello principale della basilica di San Francesco; 450 mila per la chiesa di Sant’Isaia; 195 mila per il campanile della chiesa di Santo Stefano a Bazzano, frazione di Valsamoggia; 375 mila per quello della chiesa di Vidiciatico, frazione di Lizzano in Belvedere; 450 mila per quello del santuario del Santissimo Crocifisso a Castel San Pietro Terme.

La consigliera regionale campana Maria Luigia Iodice è intervenuta dal pulpito di una chiesa di Marcianise (CE) durante una messa in cui era presente perché il prete voleva ringraziarla per la recente erogazione di un contributo di 30 mila euro di fondi della Regione Campania per effettuare lavori di manutenzione nella parrocchia. Il prete ha rassicurato sull’assenza di «secondo intento», mentre la consigliera ci ha tenuto a precisare che il contributo erogato alla chiesa «nasce ed è frutto di una politica sociale», quella «rivolta al benessere del cittadino, quella rivolta a vantaggio di chi non ha potere di farlo» e per appianare le «disuguaglianze sociali». Iodice è stata candidata alle ultime elezioni regionali con Casa Riformista, lista a sostegno di Roberto Fico.

La Regione Sicilia ha stanziato 700 mila euro per il restauro di dieci organi storici, di cui nove appartenenti a chiese e parrocchie. Per quello della chiesa di San Bartolomeo a Giarratana (RG) sono stati allocati 75 mila euro provenienti dallo stanziamento.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale approvata dalla Sardegna a settembre per garantire l’accesso al suicidio assistito.

Il sindaco di Suzzara (MA) Alessandro Guastalli ha partecipato all’incontro dedicato al giubileo dei lavoratori organizzato dalla diocesi locale.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha inaugurato, assieme al vicario episcopale Fabrizio Favaro e le altre autorità civili e militari, il ponte votivo galleggiante che unisce Santa Maria del Giglio a San Gregorio.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Diversi sindaci o loro delegati di amministrazioni comunali della Provincia di Pordenone, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l’assessore della Regione Friuli Venezia Giulia alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, i consiglieri regionali Markus Maurmair e Andrea Cabibbo, rappresentanti della questura e delle forze dell’ordine hanno partecipato alla messa per il giubileo degli agricoltori organizzato dalla diocesi di Concordia-Pordenone presso il duomo di San Vito al Tagliamento.

Alcuni sindaci del parmense (con fascia tricolore), la deputata Laura Cavandoli, la vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna Barbara Lori, il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda hanno partecipato alla messa nel duomo di Parma presieduta dal vescovo Enrico Solmi per il giubileo dei governanti e degli amministratori organizzato dalla diocesi.

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha partecipato alla giornata regionale del ringraziamento, promossa da Coldiretti Calabria come momento di riflessione sul tema “Giubileo rigenerazione della terra e speranza per l’umanità”. L’evento ha visto la messa celebrata dal vescovo Fortunato Morrone presso la chiesa di San Giorgio al Corso e a seguire una degustazione di prodotti a “chilometro zero”.

Il Comune di Sant’Anna Arresi (CA), sui propri canali social ufficiali, ha diffuso un comunicato del sindaco Paolo Luigi Dessì che, «anche a nome e per conto dell’amministrazione», informa la cittadinanza sul cambio di parroco nella chiesa di sant’Anna e – «interpretando il sentimento dell’intera comunità» – esprime al parroco uscente «la più profonda gratitudine per la sua dedizione, la sua vicinanza a tutte le persone e alle famiglie e il contributo umano, culturale e spirituale offerto nel corso di tre decenni».

