La clericalata della settimana, 51: il Tribunale di Padova organizza la messa natalizia

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è del Tribunale di Padova che

ha consentito venerdì 19 dicembre presso l’aula “Bettiol” una messa natalizia celebrata da padre Antonio Ramina, rettore della basilica di sant’Antonio.

La comunicazione per invitare tutto il personale della Procura e del Tribunale è stata firmata dal procuratore capo Angelantonio Racanelli. Secondo la giudice e presidente del tribunale Caterina Santinello si tratta di «una cosa del tutto eccezionale», dato che le aule di giustizia «si stanno sempre più aprendo al mondo della società civile» con diverse attività: «questa proposta si inquadra in questo solco, considerando anche che si sta concludendo l’anno santo del giubileo».

Di fronte ai dubbi sollevati da diversi giudici e avvocati del foro patavino da segnalare l’intervento del sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari (Lega), secondo cui «la laicità delle istituzioni non coincide con l’espulsione di ogni espressione religiosa dallo spazio pubblico, ma con la garanzia della libertà di tutti, credenti e non credenti, senza imposizioni né discriminazioni» e «la difesa della laicità non può trasformarsi in una forma di laicismo ideologico, che finisce per negare proprio quella pluralità culturale e spirituale che la Costituzione tutela».

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il Comune di Caltanissetta ha organizzato una messa all’interno dell’aula consiliare a Palazzo del Carmine, sede del municipio, celebrata dal vescovo Mario Russotto. Tra i partecipanti, oltre al personale amministrativo, anche il sindaco Walter Tesauro (con fascia tricolore), i membri della Giunta, il presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti, la vicepresidente Federica Scalia e alcuni consiglieri comunali.

Il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato per il 17 dicembre una messa di Natale presso la basilica di san Giovanni in Laterano a Roma «d’intesa e con la disponibilità di Sua Eminenza il Cardinale Baldassarre Reina». Il presidente del CNF, l’avvocato Francesco Greco, ha spedito una email invitando l’avvocatura, familiari e collaboratori.

Alla messa presso la basilica di Maria Santissima Immacolata a Catanzaro per il giubileo delle forze dell’ordine organizzato dalla diocesi locale e presieduta dall’arcivescovo Claudio Maniago hanno partecipato il prefetto Castrese De Rosa, i rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Polizia Locale.

In occasione del giubileo degli imprenditori organizzato dalle diocesi lombarde su suggerimento dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini è stata celebrata una messa al santuario di Santa Maria del Fiore a Caravaggio cui hanno preso parte anche la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, in rappresentanza delle Province della Lombardia, il prefetto e il questore di Bergamo e altri sindaci, nonché le autorità militari.

A Pietrelcina (BN), proprio in onore di padre Pio, è stato celebrato il giubileo congiunto dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco e dei vigili in servizio in Campania e nel Molise. I partecipanti sono stati accolti dal sindaco Salvatore Mazzone e tutti insieme si sono recati in processione fino alla chiesa di Santa Maria degli Angeli per assistere alla messa officiata dal vescovo di Ariano Irpino- Lacedonia Sergio Melillo.

Nella cattedrale di Cosenza è stata celebrata la messa per il giubileo degli avvocati organizzato congiuntamente dai consigli degli Ordini di Cosenza e Paola e l’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Il rito è stato officiato da monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita, con don Luca Perri, rettore del duomo.

L’Istituto di Istruzione Superiore “J. Torriani” di Cremona ha organizzato una messa in orario scolastico il 19 dicembre, officiata da don Pierluigi Capelli presso l’aula magna, anticipando il termine delle lezioni.

Alla cerimonia per l’ennesimo presunto prodigio della liquefazione del sangue di san Gennaro presso la cappella del tesoro del santo nel duomo di Napoli, in occasione della festa del patrocinio, non potevano mancare diversi rappresentanti istituzionali. Tra i presenti, l’assessore comunale al Turismo Teresa Amato, delegata dal sindaco (e presidente della Deputazione di San Gennaro) Gaetano Manfredi.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Una delegazione di europarlamentari del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (di cui fa parte Fratelli d’Italia) a Roma per una conferenza è stata ricevuta in udienza da papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico in Vaticano. Tra i presenti per Fratelli d’Italia anche il co-presidente del gruppo Nicola Procaccini e l’eurodeputato Alessandro Ciriani.

Presso la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, nel Comune di Corigliano-Rossano (CS), è stata celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo Maurizio Aloise per il giubileo diocesano dei Marittimi. L’evento, curato dall’Ufficio diocesano dell’apostolato del mare, ha visto la presenza di diversi rappresentanti istituzionali, tra cui il comandante della Capitaneria di Porto Tullio Arcangeli.

Per il giubileo dedicato ai lavoratori del mare, organizzato dalle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, diverse autorità marittime civili e militari e altri operatori si sono riuniti davanti alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e sono andati in processione fino alla cappella Stella Maris dove il vescovo Gianrico Ruzza ha presieduto la messa.

