La clericalata della settimana, 9: le scuole di Teramo a un’incontro “formativo” della diocesi

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è della dirigente del Liceo scientifico statale “A. Einstein” e della Scuola Polo per la Formazione Ambito 4 di Teramo Eleonora Magno che

ha attivato un’iniziativa formativa della diocesi di Teramo-Atri «finalizzata ad approfondire le sfide educative contemporanee e a promuovere lo sviluppo integrale della persona».

L’iniziativa, dal titolo “Vivere in pienezza: prospettive pedagogiche per lo sviluppo integrale della persona” e rivolta «a tutto il personale docente della provincia», è prevista per il prossimo 7 marzo: si terrà presso il Centro Padre Piamarta a Roseto degli Abruzzi, è gratuita e rientra nel Piano Nazionale Formazione Docenti. Tra gli interventi del seminario spiccano “Dopo il Giubileo del mondo educativo: Vivere in pienezza” del professor don Mauro Mantovani, prefetto della Biblioteca Vaticana.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il sindaco di Sulmona (AQ) Luca Tirabassi e il presidente del suo Consiglio comunale Franco Di Rocco, il sindaco di Pacentro (AQ) Giuseppe Silvestri, la consigliera regionale Antonietta La Porta hanno partecipato alla messa officiata dal vescovo Michele Fuso presso la cattedrale sulmonese di San Panfilo nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Latinoamericana in Italia per accogliere una reliquia di san José Gregorio Hernandez.

La Giunta comunale di Monza ha approvato una delibera per intitolare a san Carlo Acutis una piazzetta vicino alla parrocchia di Sant’Ambrogio.

Il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Riccardo Gennuso si è impegnato per far destinare 55 mila euro della legge regionale 2025 per il restauro della pavimentazione e degli altari della chiesa madre Santa Maria degli Angeli di Canicattini Bagni (SR). La consigliera comunale Jacqueline Sipala (Forza Italia) ha ringraziato l’onorevole.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Il Comune di Terni ha sottoscritto un patto di collaborazione con la lobby no-choice Movimento per la Vita dal titolo “La vita è sempre un bene”, che prevede iniziative educative, culturali e sociali. Tra i punti sottoscritti dalla dirigente della Direzione Welfare Donatella Accardo figurano «incontri didattici con studenti delle Scuole Medie e Superiori, raccogliendo domande ed esigenze particolari legate alla loro fase di crescita, con il coinvolgimento dei genitori», «convegni scientifici sui temi inerenti la fertilità e la genitorialità, aperti al pubblico, specialmente ai giovani», la diffusione di esperienze «di donne che hanno accolto i loro figli pur in situazioni difficili» (ovvero, che non hanno abortito), l’invito ai giovani di fare «esperienza diretta del volontariato» presso il Centro di aiuto alla vita gestito dal movimento.

La presidente della Commissione della Regione Abruzzo per le Pari opportunità Rosa Pestilli ha curato in collaborazione con il vescovo di Avezzano Giovanni Massaro e la direttrice del Servizio Migrantes della stessa diocesi Lidia Di Pietro il progetto “On the Road”, iniziativa regionale dedicata al sostegno dell’autonomia sociale, personale e lavorativa delle donne vittime di violenza. Il progetto è stato patrocinato dall’Ufficio scolastico regionale e dall’Arma Nazionale dei Carabinieri.

La redazione