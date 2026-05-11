La clericalata della settimana, 19: i sindaci alla messa in onore di san Nicola

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è dei sindaci che

hanno partecipato, con fascia tricolore, alla messa in onore di san Nicola nella basilica di Bari intitolata all’omonimo patrono della città.

Tra i presenti, oltre al primo cittadino di Bari Vito Leccese, al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e altre autorità, anche i sindaci dei Comuni gemellati con Bari come quello di Vasto (CH) Francesco Menna.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Papa Leone XIV per il primo anno di pontificato si è recato in visita pastorale in Campania con un elicottero messo a disposizione dallo Stato italiano e accolto dalle istituzioni locali. Prima è arrivato per la messa al santuario di Pompei, dove è stato accolto tra gli altri dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e altre autorità civili; poi si è volato a Napoli per la messa al duomo e un incontro in Piazza del Plebiscito con i fedeli. Tra i messaggi di giubilo anche quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto «rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi».

Per l’inaugurazione della nuova struttura della Croce Rossa a Bergamo assieme alla sindaca Elena Carnevali, al prefetto Luca Rotondi e ad altre autorità non poteva mancare il vescovo Francesco Beschi.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Il sindaco di Faenza (RA) Massimo Isola e altre autorità locali hanno partecipato alle iniziative per celebrare la patrona della città, la Madonna delle Grazie, in collaborazione con la Chiesa cattolica locale. Tra gli eventi intercorsi in vari giorni il tour della statua della Madonna in diverse strutture, la benedizione degli automezzi, la processione verso la cattedrale, la messa pontificale officiata dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza in cui i sindaci dei dodici Comuni della diocesi hanno offerto un cero alla Madonna, la consegna da parte del sindaco al vescovo del drappo del Niballo, il palio locale.

Il sindaco di Monopoli (BA) Angelo Annese in rappresentanza della città e con fascia tricolore ha partecipato alla messa in onore di san Francesco da Paola consegnando e accendendo un cero votivo. Alla celebrazione erano presenti anche le massime autorità civile e militari.

Per la festa della Liberazione il Comune di Misano Adriatico (RN) ha organizzato, oltre a deposizioni di corone di alloro ai monumenti ai caduti, letture e discorsi commemorativi e un concerto, anche una messa nella chiesa parrocchiale di Misano Mare «in memoria dei caduti di tutte le guerre».

La redazione