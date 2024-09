La clericalata della settimana, 35: il Comune di Bastia Umbra in udienza da papa Francesco

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è del Comune di Bastia Umbra (PG) che

ha aderito alla proposta di partecipare a un’udienza da papa Francesco in vista del Palio de San Michele, stanziando pure fondi per il noleggio di autobus per condurre la delegazione in Vaticano.

L’amministrazione ha infatti approvato una determinazione per stanziare la cifra per il noleggio di due autobus, per una spesa di 2.750 euro. Il Comune, in collaborazione con l’Ente Palio de San Michele, la parrocchia di San Michele Arcangelo e le confraternite, sarà ospite dell’udienza generale del papa il 18 settembre e durante l’evento il pontefice benedirà la statua di San Michele Arcangelo per il palio.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il sindaco di Pompei (NA) Carmine Lo Sapio ha partecipato, con fascia tricolore e assieme alle autorità civili e militari, alla messa officiata dal vescovo Tommaso Caputo per la riapertura della chiesa madre del cimitero. Il restauro è stato finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il primo cittadino aveva annunciato che tra le priorità dell’amministrazione «era necessario restituire dignità al cimitero», visto il degrado dell’area: «è una questione di rispetto per i defunti, ma anche soprattutto di sicurezza».

Luigi Bocchino, segretario della Lega per la Provincia di Benevento, e Alessandra Sarno, coordinatrice della segreteria provinciale del Partito Democratico, hanno criticato la presidente della commissione Cultura del Comune di Benevento Mara Franzese “rea” di aver criticato – anche se cattolica – il rito dei “battenti” che si tiene ogni sette anni a Guardia Sanframondi, rispondendo a critiche rivolte alla “Cena in Bianco”, evento culturale organizzato a Benevento. Il segretario provinciale leghista ha bollato il commento di Franzese come «oltraggioso, offensivo e vergognoso, per cui deve dimettersi», accusandola di «“sragionare” in nome di chissà cosa». Bocchino ha aggiunto che la presidente «ha offeso un popolo, ha offeso migliaia di persone che credono nei riti della penitenza, ha offeso quanti, provenienti da ogni parte del mondo, raggiungono Guardia Sanframondi per seguire, in modo composto, silenzioso e religioso, la processione dell’Assunta e dei Battenti». Dal canto suo Sarno ha parlato di «offesa senza precedenti ad un culto, una fede, una storia, una cultura, una Comunità. Cosa pensa il cattolico sindaco Clemente Mastella delle dichiarazioni della sua presidente della Commissione (in)Cultura? Cosa ne pensano la Giunta e la maggioranza consiliare?». Alla processione di Guardia Sanframondi hanno partecipato comunque numerose autorità locali, tra cui il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La sindaca di Settefrati (FR) Angelica Apruzzese ha affidato le chiavi della città alla Madonna di Canneto, partecipando alla tradizionale cerimonia religiosa. Per rafforzare il suo gesto ha scritto una lettera su carta intestata del Comune per celebrare «con orgoglio un traguardo straordinario» per il paese, ovvero la proclamazione della basilica di Canneto quale luogo di interesse regionale. Ciò «non è solo motivo di vanto per la nostra comunità, ma è anche testimonianza della profonda fede e devozione che da secoli ci lega alla nostra amata Madonna di Canneto».

Ci teniamo inoltre a menzionare come atto clericale, sebbene non provenga da una istituzione pubblica, la proposta della CGIL di sfruttare «l’ultima occasione per intervenire» per inserire nella prossima manovra finanziaria uno stanziamento di ulteriori 500 milioni per il giubileo della Chiesa cattolica. Una cifra che si andrebbe ad aggiungere alla stima di 4,3 miliardi di euro calcolata dalla nostra inchiesta “Caro Giubileo”.

Diversi sindaci della Basilicata e le autorità regionali hanno partecipato, con fascia tricolore, alla festa della Madonna di Viggiano, patrona della Regione. Tra i presenti anche il presidente regionale Vito Bardi e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

I sommozzatori della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della Guardia Costiera e del Comsubin si sono alternati nelle immersioni per pulire la statua del Cristo Re degli Abissi, che da 70 anni è lasciata sul fondale al largo di Camogli (GE).

L’amministrazione comunale di Rufina (FI) ha partecipato alla cerimonia religiosa della festa patronale per San Bartolomeo a Pomino, officiata dal vescovo Stefano Manetti, rappresentata dal presidente del Consiglio comunale (con fascia tricolore) Lorenzo Giusti.

Il sindaco di Messina Federico Basili era presente, con fascia tricolore, alla messa di affidamento della città a santa Eustochia Smeralda Calafato e ha offerto un cero votivo.

La sindaca di Avellino Laura Nargi ha partecipato alla processione in onore della Madonna Assunta, con tanto di fascia tricolore. «È stato entusiasmante ritrovare in strada tutta la comunità, incrociare i loro sguardi gioiosi e partecipare tutti insieme ad un rito collettivo che ci riconcilia come popolo e rinsalda il nostro legame con la Madonna Assunta», ha proclamato.

La redazione