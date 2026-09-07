La clericalata della settimana, 35: il Comune di Grezzana (VR) organizza messa e benedizione per la nuova scuola

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è del Comune di Grezzana (VR) che

per l’inaugurazione del nuovo polo scolastico e pochi giorni prima dell’avvio delle lezioni ha organizzato nella stessa struttura una messa e una benedizione.

Il programma, diffuso tramite i canali istituzionali, prevedeva la «santa messa», i saluti istituzionali e gli interventi delle autorità tra cui il sindaco Arturo Alberti e il vicesindaco Zeno Falzi, la benedizione, quindi il taglio del nastro, la visita degli spazi del polo e un aperitivo.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il Festival Francescano diffuso nella Marsica, dal titolo “Francesco, Tommaso e gli altri”, ha coinvolto le istituzioni di Avezzano, Celano, Sante Maria e Tagliacozzo ed è stato inaugurato da una messa presieduta dal vescovo di Assisi Felice Accrocca, alla presenza di diversi sindaci con fascia tricolore e le autorità civili e militari.

I nuovi mezzi della Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini di Padova in Via Bajardi sono stati benedetti dall’abate dell’abbazia di Santa Giustina durante la cerimonia di consegna.

Anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e la sindaca di San Severino Marche (MC) Rosa Piermattei, con fascia tricolore, hanno presenziato alla cerimonia per la consegna del Premio internazionale Giovanni Paolo II all’arcivescovo Angelo Spina, presso la cattedrale di San Ciriaco. Il premio, organizzato dall’associazione Aglaia di Scafati è stato consegnato dopo la messa e viene insignito alle persone che si sono distinte «per aver tutelato e promosso la sacralità della vita, in armonia con i principi cristiani e con i valori della dottrina sociale della Chiesa cattolica».

La Città e la Provincia di Lucca e il Comune di Viareggio hanno patrocinato e contribuito alla seconda edizione del Festival della Famiglia, organizzata dal Forum delle Associazioni Familiari per il prossimo 26 settembre di concerto con la curia locale e chiuso da una messa presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti.

Il sindaco di Pompei Giuseppe Tortora ha preso parte alla messa presieduta dall’arcivescovo Tommaso Caputo in cui è stato annunciato che san Bartolo Longo, festeggiato il 5 ottobre, sarà ufficialmente patrono della cittadina con accoglimento della proposta della Prelatura territoriale. Il primo cittadino ha parlato di «riconoscimento storico che unisce le radici e il futuro della nostra comunità».

Il sindaco di Cerchio (AQ) Gianfranco Tedeschi ha presenziato, indossando la fascia tricolore e assieme alle autorità locali, alla messa celebrata dal vescovo Giovanni Massaro per la Madonna delle Grazie.

A Livorno l’assessora al Bilancio e ai Servizi cimiteriali Viola Ferroni (con fascia tricolore) e l’assessore al Lavoro e alle Opere pubbliche Federico Mirabelli erano presenti alla riapertura della chiesa di San Tobia, all’interno del cimitero comunale La Cigna, dopo il recente intervento di riqualificazione.

Il capogruppo Avs al Consiglio regionale abruzzese Alessio Monaco si è recato in pellegrinaggio in Terra Santa, insieme all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, definendo la trasferta «un cammino di preghiera, ma soprattutto denuncia civica e viva testimonianza in luoghi dove la sacralità si scontra ogni giorno con l’ingiustizia e la violenza strutturale dell’occupazione».

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha stanziato 472 mila euro per la festa della Madonna della Consolazione, patrona della città: ben 402 mila euro dal Piano Nazionale Metro Plus 2021-2027 (cofinanziato dall’Unione Europea), fondi che in teoria dovrebbero servire soprattutto per investimenti di innovazione, rigenerazione urbana, sostenibilità, inclusione sociale, infrastrutture, e altri 70 mila dal Poc_Rc (fondi locali del Programma operativo complementare, risorse statali che integrano i fondi europei), destinati a manifestazioni culturali, servizi urbani, riqualificazione e decoro. Di questi soldi, circa 40 mila euro andranno per le luminarie e i costi annessi, altri 16 mila per noleggiare l’impianto di sonorizzazione della processione, 80 mila andranno in fumo per i fuochi d’artificio, 280 mila pagheranno i concerti.

La sindaca di Erice (TP) Daniela Toscano ha partecipato, con fascia tricolore, alla cerimonia religiosa, alla processione e alla consegna delle chiavi d’oro della Civitas Erycina alla Madonna, dopo la proclamazione della città quale “Civitas Mariae”. Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha attribuito questo titolo anche alle città di Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo e Trapani. Per l’occasione il sindaco di Alcamo Domenico Surdi aveva espresso al prelato «un ringraziamento particolare a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità alcamese» per aver assegnato «un titolo storico ed onorifico che attesta la devozione, la fede e la spiritualità che tutti noi sentiamo per la Vergine, Maria Santissima, simbolo identitario della nostra collettività».

La redazione