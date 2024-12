La clericalata della settimana, 49: istituzioni e Vigili del Fuoco festeggiano l’Immacolata

Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all’affermazione o all’atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il riconoscimento sarà una impresa ardua, visto l’alto numero di candidati, ma si impegna a fornire anche in questo caso un servizio all’altezza delle aspettative dei suoi lettori. Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali “perle”.

La clericalata della settimana è dei rappresentanti istituzionali e dei Vigili del Fuoco che

in diversi Comuni hanno partecipato alle cerimonie per l’Immacolata con deposizione di fiori sulle statue della Madonna poste sopra le colonne dedicate.

Tra i vari casi, il più eclatante è quello del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che, con fascia tricolore, ha accolto papa Francesco per la cerimonia religiosa dell’omaggio floreale alla statua dell’Immacolata in Piazza Mignanelli. Come da tradizione i Vigili del Fuoco hanno posto la ghirlanda di fiori in cima alla colonna.

Il primo cittadino di Lucca Mario Prandini, anch’egli con fascia tricolore, ha reso omaggio alla Madonna dello Stellario partecipando alla processione assieme alle autorità civili. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco con l’autoscala hanno deposto una corona di fiori sulla sommità della statua della Madonna.

Il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, indossando la fascia tricolore e con gonfalone cittadino al seguito, ha partecipato alla cerimonia dell’infiorata in onore della Madonna, con omaggio floreale posto dai Vigili del Fuoco sopra la statua in cima alla colonna dedicata.

A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana.

Il Comune di Palermo, l’arcidiocesi e l’Unione delle comunità ebraiche italiane e la comunità ebraica di Napoli hanno firmato un protocollo d’intesa per la costruzione di una sinagoga nell’ex oratorio di Santa Maria delle Grazie. L’immobile passerà in comodato d’uso gratuito per 50 anni dalla Chiesa cattolica al Comune, che provvederà alle opere di riqualificazione per trasformarlo in sinagoga e cederne l’uso in comodato gratuito alla comunità ebraica. Hanno firmato l’accordo il sindaco Roberto Lagalla, l’arcivescovo Corrado Lorefice e Noemi Di Segni per le comunità ebraiche.

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo (con fascia tricolore) e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio hanno partecipato alla cerimonia in Vaticano per la nomina a cardinale dell’arcivescovo Roberto Repole.

Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, durante una cerimonia religiosa presieduta dal vescovo, ha riaffidato la città alla Vergine Immacolata, con accensione del cero votivo e omaggio floreale alla statua della Madonna, alla presenza delle autorità civili e militari locali. «Insieme con la Città io Vi affido, o Vergine Immacolata, la nostra terra ed i nostri monti, gli interessi spirituali e temporali, il presente e l’avvenire, le nostre culle e le nostre tombe, la nostra vita e la nostra morte», ha proclamato il primo cittadino rivolgendosi alla Madonna.

La Giunta del Comune di Salice Salentino (LE), su richiesta del parroco «visti gli

ingenti costi che la Parrocchia sta sostenendo per il restauro della Chiesa», ha approvato una delibera per erogare un contributo di 4.500 euro alla parrocchia di Santa Maria Assunta per realizzare una vetrata nell’edificio di culto.

Il sindaco di Serracapriola (FG) Giuseppe D’Onofrio e quello di Agnone (IS) Daniele Saia hanno preso parte, con fascia tricolore, alla processione e alla cerimonia religiosa della ‘Ndocciata.

Per quanto riguarda iniziative non riconducibili al clericalismo ma straordinariamente irrazionali da segnalare che al Ministero della Salute a Roma, presso l’Auditorium Cosimo Piccinino, si è tenuta una conferenza stampa organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) con l’intervento dell’astrologo Jupiter (al secolo Rino Liuzzi di Conversano) incentrato sul presunto influsso degli astri.

Anche se non ricadono nella settimana appena trascorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati.

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha stanziato centinaia di migliaia di euro a favore delle parrocchie locali con la cosiddetta “legge mancia” che consente ai singoli consiglieri di elargire fondi pubblici. Solo per la Provincia di Chieti si contano più di 344 mila euro, mentre per la Valle Peligna sono 83,5 mila.

La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera per concedere per trent’anni, a titolo gratuito, l’ex convento in Via di Sant’Ambrogio alla comunità ebraica al fine di trasferirvi il liceo Renzo Levi e alcuni uffici amministrativi. L’immobile era stato occupato fino al 2015, poi sgomberato; la comunità ebraica romana investirà 8 milioni di euro per la ristrutturazione.

La redazione